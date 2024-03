Pudzianowski totalnie zaskoczył w Dniu Kobiet. To zdjęcie jest hitem. "Ale laska"

- Wstaję 5:30. Wypiję kawkę albo szota kofeiny, chwilę pokrzątam się po domu i o 6:00 idę pobiegać. Wracam jakoś 6:30, myję się i na 7:00 do roboty. A tam zaczynają się normalne obowiązki. W okresie roztrenowania przyjeżdżam do WCA Fight Club trzy razy w tygodniu, zazwyczaj około 11:00 [...] Ale generalnie i tak osiem godzin dziennie jestem w normalnej pracy - opowiadał nam niedawno Mariusz Pudzianowski, który po karierze kapitalnej strongmana zaczął przygodę z MMA. Jednocześnie 47-latek prowadzi wiele biznesów, o które często dba osobiście.

Pięciokrotny mistrz świata strongmanów świetnie odnajduje się również w mediach społecznościowych. Na profilach Facebook czy Instagram Mariusza Pudzianowskiego niemal codziennie możemy obejrzeć krótkie vlogi z jego porannych zapraw, czy treningów na macie. Oprócz sportowej części życia "Pudzian" często pozwala sobie także na odrobinę humoru, co uwielbiają jego fani.

W piątek 8 marca, czyli w Dzień Kobiet, Pudzianowski opublikował zdjęcie, które jest dosyć niecodzienne. Na fotografii widzimy umięśnionego sportowca w długich, ciemnych włosach, który przypomina kobietę. "Wszystkiego najlepszego kobietki z okazji Waszego dnia. Uśmiechajcie się jak najczęściej - nie tylko dzisiaj" - napisał 47-latek, dodając kilka emotikonów.

W komentarzach fani bardzo ciepło przyjęli humorystyczny wpis Pudzianowskiego. "Szacun za dystans do siebie. Mało kto ma takie poczucie humoru jak pan. Niby taki groźny, ale tak naprawdę chyba spoko gość z pana", "Fajna z pana babeczka. Ale laska!" - pisali internauci, doceniając kreatywność zawodnika KSW. W komentarzach Mariusz Pudzianowski dodał jeszcze "Fryzjera nie podam".

Po zdementowaniu plotek o dołączeniu do federacji Fame MMA wszystko wskazuje na to, że "Pudzian" niebawem znów pojawi się w klatce KSW. - Przychodzą do mnie federacje freak fightowe. Proponują mi dużo większe pieniądze niż w KSW. Już jedna była federacja, druga. Nie, dziękuję. Małą łyżką, najem się. Chochlą bym się udławił [...] Pieniądze to nie wszystko. Jak już dochodzisz do pewnego etapu, coś więcej się liczy niż pieniążki. Pieniążki mam, wystarczy mi. A później się liczy coś więcej. Zaufanie budujesz dwadzieścia lat - mówił niedawno sam zawodnik w rozmowie na kanale Olimp Sport Nutrition.