Aktywiści coraz częściej dają o sobie znać. Organizują różne protesty oraz akcje, którymi chcą zwrócić uwagę opinii publicznej na dany problem. W ostatnim czasie nasiliły się działania osób walczących ze zmianami klimatycznymi. Jedną z dość kontrowersyjnych akcji przeprowadzono w piątkowy poranek w centrum Warszawy. Wywołała ona spore oburzenie w sieci, na co zareagował sam Łukasz Jurkowski.

Łukasz Jurkowski się wściekł. Zrugał aktywistki. "Czyścić to"

Do incydentu doszło przy pomniku Syreny przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie na bulwarach wiślanych. Dwie aktywistki z "Ostatniego pokolenia" zdecydowały się na dość radykalny krok i oblały pomarańczową farbą symbol stolicy Polski. Nie przypadkowo do zdarzenia doszło akurat dziś - 8 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet. W ten sposób chciały uczcić ten wyjątkowy dzień i zwrócić uwagę publiczności na problem klimatyczny.

- Dziś jest Dzień Kobiet. Nasze ciężko wywalczone prawa wciąż są łamane. A będzie tylko gorzej. Katastrofa klimatyczna to wojny. Wojny to przemoc i gwałty. Nie możemy do tego dopuścić. Będąc tutaj, świętuję Dzień Kobiet. To jest mój sprzeciw. Jesteśmy "Ostatnim pokoleniem" i będziemy o siebie walczyć - podkreślała jedna z nich. Nagranie z tego incydentu szybko trafiło do mediów społecznościowych, a same aktywistki zostały zatrzymane przez policję.

Zachowanie kobiet wywołało spore poruszenie w mediach. Oburzony ich postawą był m.in. Łukasz Jurkowski. Słynny komentator dodał dość wymowny komentarz i dosadnie ocenił, co sądzi o takich akcjach. Nie gryzł się w język. "Le debile. Czyścić to teraz szczoteczkami do zębów. 'Aktywiści'. Zaraza tych czasów" - napisał na X.

Pod jego postem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy - wielu internautów, podobnie jak i Jurkowski, było zaskoczonych i zniesmaczonych tak radykalnym działaniem aktywistek.

Aktywiści wkraczają również na arenę sportową. Chcą dotrzeć do szerokiego grona odbiorów

Do podobnych akcji dochodzi też w sporcie, a szczególnie w tenisie. Aktywiści wkraczają na plac gry i często przerywają rywalizację. Tak było m.in. podczas półfinału US Open 2023, kiedy to trzy osoby wstały z trybun i zaczęły krzyczeć: "Koniec z paliwami kopalnymi". Jedna z nich przykleiła sobie nawet stopy do podłoża. Jak się później okazało, byli to aktywiści klimatyczni.