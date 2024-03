Sławomir Nitras w rządzie Donalda Tuska został ministrem sportu i zajął miejsce Kamila Bortniczuka. Po objęciu nowego stanowiska szybko ruszył do działania. Ostatnio zapowiedział między innymi powstanie nowych orlików. - Chcemy, aby w najbliższych dwóch, trzech latach powstało tysiąc nowych Orlików - powiedział. Ponadto planuje wprowadzić również zmiany w szkolnych zajęciach WF.

Sławomir Nitras się nie zatrzymuje. Planuje kolejne zmiany

Na tym jednak nie koniec. W czwartek Nitras przekazał, że planuje wprowadzić kolejne zmiany. Tym razem chodzi o zarządzanie w związkach sportowych. Minister chce, aby kobiety stanowiły większy procent w zarządach. "W polskim sporcie muszą nastąpić zmiany. Chcemy wprowadzić obowiązkowy, co najmniej 30 proc. parytet kobiet we władzach polskich związków sportowych" - napisał na Twitterze.

Nie zapomniał przy tym o kobietach w ciąży. "Musimy zadbać o kobiety w ciąży i młode damy. Wydłużymy okres przyznawania stypendium z pół roku do roku po urodzeniu dziecka i zwiększymy jego wysokość z 50 proc. do 81,5" - czytamy dalej.

O opisanych zmianach Nitras mówił niedawno w rozmowie z TOK FM. Wówczas stwierdził, że zamierza dążyć do równości. - Są związki, przykładowo podaję - piłki nożnej, związek narciarski, piłki koszykowej, w których zarządach nie ma ani jednej pani. Będę chciał to zmienić, będę chciał, żeby zostały dopuszczone do głosu. Powiedziałem, że kobiety powinny być. Bardzo chętnie zobaczę miny panów prezesów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ale też bardzo chętnie zobaczę miny zawodniczek Medyka Konin, Pogoni Szczecin, GKS-u Katowice, czyli głównych klubów polskiej żeńskiej piłki nożnej. - powiedział.