Nitras stawia sprawę jasno. Nie będzie ani igrzysk, ani nowych stadionów w ekstraklasie

Ministerstwo sportu zorganizowało śniadanie prasowe, które miało być "okazją do poznania planów i priorytetów oraz rozmowy o sprawach ważnych dla sportu i turystyki". Nowy szef resortu Sławomir Nitras unikał konkretów, mówił okrągłymi zdaniami, ale kilka deklaracji złożył. Najważniejsza? Odnośnie relacji z Cezarym Kuleszą.

Nie będzie wódki ani z Kuleszą, ani z nikim innym

Nitras stwierdził, że nie zamierza blatować się z działaczami. Chce, by łączyła ich wyłącznie dobra relacja na poziomie zawodowym. Jego wypowiedź można traktować jako aluzję do słynnej wypowiedzi Kuleszy o "siedzeniu tak bez niczego".

- Mam dwie zasady, które dotyczą relacji z wszystkimi prezesami i związkami. Po pierwsze, co bardzo wyraźnie chcę podkreślić, związki są dla mnie najważniejszym partnerem. Gdyby dzisiaj wyparowały, tak naprawdę struktura polskiego sportu nie istnieje - zaczął.

- Po drugie: przyjmuję założenie, że ze wszystkimi współpracuję, ale z nikim się nie zaprzyjaźniam. Nie będę chodził ani na kolację, ani na wódkę z nikim, ani nie będę z nikim oglądać meczów prywatnie, ale też nie będę nikogo w żaden sposób dyskredytował. Ze wszystkimi chciałbym mieć relację zawodową - mówił.

Mimo wszystko Nitras liczy na poprawę stosunków z PZPN. - Na pewno nie dopuszczę do tego, co było, a tutaj związek jest dobrym przykładem klinicznym. Myślę, że byli tacy moi poprzednicy, którzy mieli bardzo bliskie prywatne relacje z panem Kuleszą i to wpływało na decyzje ministerstwa - powiedział, wbijając szpilkę Kamilowi Bortniczukowi, reprezentantowi poprzedniej władzy.

- Myślę, że pan prezes Kulesza powinien zrobić uczciwy rachunek sumienia w kwestiach relacji z ministerstwem sportu. Uważam, że jest możliwość pewnego restartu w relacjach z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Współpraca pomiędzy ministerstwem a PZPN to są grube miliony. Każdego roku przekazujemy do 100 mln zł. Gdybym zabrał te pieniądze, to PZPN nie mógłby realizować praktycznie żadnego zadania - postraszył minister.

Nitras wspomniał jeszcze o głośnych w ostatnich miesiącach deklaracjach poprzedniej władzy. Obóz PiS obiecał w kampanii wyborczej gigantyczne dotacje na obiekty dla Ruchu Chorzów i Rakowa Częstochowa. Chodziło o 140 mln zł na modernizację stadionu mistrzów Polski i nowy obiekt dla beniaminka ekstraklasy. Oba kluby wiedzą już, że była to wydmuszka i nie zobaczą ani pieniędzy, ani obiektów.

Zdaniem Nitrasa dofinansowanie powinno być przede wszystkim dla szkółek i akademii piłkarskich. Przy okazji minister sportu obwinił PZPN, że "nie zbudował instrumentu, co do działania klubowych akademii".

Nitras chce odmienić sport dzieci

Od początku kadencji Nitras powtarza, jak ważne są dla niego sport amatorski i dzieci. Jednym z jego priorytetów jest udostępnienie obiektów szkolnych poza godzinami otwarcia placówek. Chce wpisania tego do ustawy Prawo oświatowe.

Poza tym minister chciałby uatrakcyjnić program wychowania fizycznego. Poziom aktywności fizycznej u dzieci jest dramatycznie niski. 30 proc. uczniów szkół średnich nie ćwiczy, w szkole podstawowej prawie 90 proc. ma problem z poprawnym wykonaniem podstawowych ćwiczeń.

- My rozmawiamy [z ministerką Barbarą Nowacką] o tym co drugi dzień. Nie mam gotowej recepty. To jest poważna sprawa. Jeśli są tacy, którzy mają gotowe pomysły, trzeba ich wszystkich zebrać, zbudować falę krytyczną, poszukać rozwiązania i dopiero potem prezentować. Tu nie chodzi o to, żebym ja błysnął jako minister po dwóch miesiącach - skomentował na spotkaniu.

Minister sportu odniósł się też do programu budowy hal "Olimpia", wokół którego narosły kontrowersje i wątpliwości. Program "tysiąca hal" proponował jeszcze rząd PiS, ale finalnie mają być one zbyt kosztowne w utrzymaniu. Nitras chce, żeby ten program był elastyczny, tzn. jego uczestnicy mogli wnieść o poprawki co do projektu budowy tak, by był odpowiednio dopasowany do otoczenia i faktycznych potrzeb.

- Postanowiłem nie dotykać tego projektu, niech on idzie swoją drogą. Tego typu inwestycje zawsze wiążą się z problemami. Ten program zakłada jeden rodzaj hal, często niezgodny z planem zagospodarowania i bardzo nieefektywny energetycznie. Postanowiliśmy uelastycznić ten program - skomentował.

Plan kilkunastoletni

Widać, że nowy minister dopiero rozpoznaje sytuację w resorcie. Ale już kiełkuje u niego chęć zbudowania wizji sportu na wiele lat, przynajmniej do 2036 r. - zwiększenia aktywności fizycznej w społeczeństwie, np. poprzez rozbudowę sieci Orlików.

Co ważne: Nitras wykluczył możliwość organizacji igrzysk za 12 lat, o czym snuła plany poprzednia władza. Nowy minister popiera ideę polskich igrzysk, ale nie zamierza budować zamków na lodzie.

Minister sportu chciałby zbudować wizję na najbliższe kilkanaście lat. W przeciwieństwie do jego poprzedników ze Zjednoczonej Prawicy, którzy funkcjonowali bardziej na bieżąco, bez większej strategii. W tym celu ma zorganizować jesienią specjalny kongres, by omówić wizje i plany.

- Chciałbym we wrześniu-październiku zrobić duży kongres sportu. Ale nie chciałbym, żeby to była pokazówka, blichtr polityczny. Chciałbym, żeby środowisko sportowe usiadło, by poważnie porozmawiało i zastanowiło się nad założeniami strategii do roku 2036 z celem, że chcemy mieć igrzyska. Szansę na igrzyska w 2036 r. oceniam na bardzo małe. Moim zdaniem tam [w MKOl - red.] jest wszystko porozdawane. Natomiast kolejne igrzyska mogą być. Jak będziemy mieli strategię, będziemy ją realizowali, będziemy do tego przygotowani, to na pewno ta szansa się przybliży - wyznał.