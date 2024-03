Potwór z Jugosławii. Był większy od Schwarzeneggera i mówił w siedmiu językach. "Profesor"

Gdyby wskazać najsłynniejszego kulturystę w historii, wielu wytypowałby Arnolda Schwarzeneggera. Nim Austriak został legendą kina, grając m.in. w "Terminatorze", siedmiokrotnie wygrywał konkurs Mr. Olimpia, czyli najbardziej prestiżowe zawody kulturystów. Jest jednak ktoś, kto w środowisku niespecjalnie poważał "Terminatora", a sam zapisał się w historii tego sportu. Mowa o Nasserze El Sonbatym, urodzonym w 1965 roku w Stuttgarcie synu Egipcjanina i Serbki. To właśnie Jugosławię reprezentował w trakcie swojej kariery.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz szczerze o życiu po zakończeniu sportowej kariery. "Nie jest to dla mnie proste"

Piłkarz, który został kulturystą

El Sonbaty początkowo nie pałał miłością do kulturystyki, a z siłowni korzystał, żeby wzmocnić nogi przed grą w piłkę nożną, o czym mówił w rozmowie z serwisem Bodybuilding.com. To się jednak zmieniło, gdy jedna z osób zwróciła mu uwagę, żeby rozwijał górne i dolne partie swojego ciała.

Z czasem El Sonbaty zaczął coraz bardziej interesować się kulturystyką i brał udział w amatorskich zawodach. Jednocześnie nie zapominał o edukacji. Skończył studia na uniwersytecie w Augsburgu, gdzie uzyskał tytuł magistra historii, socjologii i nauk politycznych. Do tego nauczył się władać aż siedmioma językami! Mówił płynnie po serbsku, arabsku, angielsku, francusku, włosku, hiszpańsku i niemiecku. To wszystko sprawiło, że zyskał przydomek "Profesor", chociaż bywał też nazywany "Wielkim Nasserem" z racji na swoją budowę ciała.

Na początku lat 90. otrzymał licencję Międzynarodowej Federacji Kulturystyki i Fitnessu (IFBB), co pozwoliło mu startować w większej liczby konkursów. W 1993 r. podczas Grand Prix we Francji zajął trzecie miejsce, co otworzyło mu drzwi do startów w amerykańskich zawodach Mr. Olympia. Startował w nich dziewięciokrotnie w latach 1994-2002 i czterokrotnie zajmował miejsce na podium: w 1995, 1996 i 1998 r. był na trzecim miejscu. Wtedy ważył około 136 kilogramów przy wzroście 180 cm.

Nasser El Sonbaty był o krok od tytułu Mr. Olympia. "Ustawiony wynik"

Najbliżej triumfu był w 1997 roku. Wtedy znajdował się w szczycie formy i wydawało się, że nic go nie powstrzyma przed upragnionym zwycięstwem. Jego głównym rywalem był Dorian Yates, który wygrał pięć poprzednich konkursów Mr. Olympia. Portal Barbend.com opisywał, że Yayes przystąpił do zawodów 1997 r. z kontuzją tricepsa, co utrudniało mu wykonywanie póz. A do tego El Sonbaty dorównywał mu wielkością i prezentował estetykę, "z którą niewielu mogło się równać".

Ostateczny werdykt? Szósta i zarazem ostatnia wygrana z rzędu Doriana Yatesa. Serb nigdy nie był tak blisko wygranej i chociaż rok później zajął trzecie miejsce, to pozostał niekoronowanym królem kulturystyki. Po latach nie ukrywał rozgoryczenia z powodu takiego, a nie innego rozstrzygnięcia.

- Jest kilka powodów, dla których nie wygrałem. Niektórzy sędziowie nie chcieli urazić swojego przyjaciela Doriana, żeby ten po wszystkich kontuzjach i wylanych łzach nie zakończył kariery z porażką na koncie. Nie chcieli przyznać tego tytułu zawodnikowi spoza Stanów Zjednoczonych, ponieważ pokazałoby to ich niższą pozycję względem sportowców spoza tego kraju - mówił w 2008 roku El Sonbaty w rozmowie z Davidem Robsonem. Dodawał, że Yates wygrał "mimo posiadania brzucha, jakby był w szóstym miesiącu ciąży".

- To był całkowicie ustawiony wynik, który był największym zamachem na kulturystykę w XX wieku - grzmiał.

Nasser El Sonbaty nie gryzł się w język, mówiąc o Arnoldzie Schwarzeneggerze

Chociaż w wywiadach Serb doceniał wkład Arnolda Schwarzeneggera w kulturystykę, to nie stanowił on dla niego wzoru pod względem budowy własnej muskulatury. - Nie miałem idola. Nie chciałem wyglądać jak Arnold. Miał słabe nogi, opadłe ramiona i za dużą talię. Dużo analizuję i od razu dostrzegam wady - mówił cytowany przez kurir.rs.

Do końca swojego życia Nasser El Sonbaty nie wybaczył tego, co go spotkało w 1997 roku. Zmarł 20 marca 2013 roku w Kairze z powodu niewydolności nerek w wieku 47 lat. W ciągu kariery stawał na podium w 33 z 66 zawodów, w których brał udział.