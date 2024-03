Przetestował kebab od Pudzianowskiego i wydał wyrok

YouTuber Książulo, którego kanał subskrybuje ponad 1,2 miliona osób, niedawno ocenił kebab reklamowany przez Kamila Grosickiego. "Pachnie mi tu zgagą. Trochę dziwi mnie ta kompozycja, bo to jest ewidentnie na słodko. Ten kurczak wyglądał nieźle, ale jak przyjrzymy się bliżej, to jest suchy. Sos jest fit, ale nie ma za dużo smaku. Nigdy więcej bym tego nie kupił. Chyba że na diecie" - mówił wówczas tester jedzenia o "Turbo Szamie" z popularnej sieci. A jak ocenił kebab polecany przez Mariusza Pudzianowskiego?

Mariusz Pudzianowski poleca kebaba. Jak ocenił go Książulo? "Siła podwójnego mięsa"

Mariusz Pudzianowski od końcówki 2023 roku poleca popularną sieć kebabów "Bafra" i jest jednym z jej ambasadorów. Do jednej z walk na gali KSW wychodził nawet z logiem kebabowni na plecach, a do tego w lokalach tej sieci dostać można specjalne zestawy "Pudziana". "Siła podwójnego mięsa" - głosi reklama owych specjałów byłego strongmana.

Za ocenę polecanego przez zawodnika KSW jedzenia wziął się jeden z kulinarnych ekspertów Książulo, którego opinie dla wielu osób są niezwykle ważne. YouTuber dowiedział się, że na reklamie nie widnieje już polecany przez Pudzianowskiego kebab, ale w okienku lokalu można go zamówić. - Rzadko ktoś kupuje - powiedział pracownik lokalu, dodając, że u niego jest "inna klientela".

Dalej dowiadujemy się, że w zestawie "Pudziana" znajduje się tortilla duża, 260 gramów mięsa, pół litra napoju oraz do wyboru frytki lub krążki cebulowe. Koszt takiego zestawu to 39,60 zł. A jak smakują "zestawy Pudziana"?

- Totalnie zwykłe frytki. Najprostsze, najzwyklejsze i mrożone. Soczysty, sporo sosu. Bardziej wyraziste niż u Grosickiego. Kapusta biała, czerwona i pomidor - mało warzyw, u "Grosika" więcej było - zaczął oceniać Książulo. Następnie nie był zachwycony jakością mięsa. - Jest to "mielonidas" i to z tych podłych. Rzuca się to, że jecie papkę, pasztet. Albo tam (w kebabie Kamila Grosickiego - przyp. red) było go mniej albo było lepsze. Tam się ten pasztet tak nie rzucał. To mięso nie jest dobre, ale dałbym je na tę samą półkę co poprzednie - mówił tester jedzenia. - Jakbym musiał to bym poszedł tutaj - zakończył. Z kolei operator kamery i również YouTuber Wojek dodawał: - Tutaj trzeba brać przepotężne kęsy mięsa, a ono nie jest najlepszej jakości.

Finalnie ani zestaw kebab Kamila Grosickiego, ani zestaw Mariusza Pudzianowskiego nie wypadły najlepiej w filmach Książula. Na wygranej pozycji jest jednak jedzenie polecane przez strongmana w sieci Bafra.