Tragiczna śmierć kulturysty. "Poszedł pod prysznic". Miał 28 lat

Do tragedii doszło w niedzielę. Jak poinformowała partnerka kulturysty, Dmitrij Kimak zmarł nagle, pod prysznicem. Tego dnia para miała wyruszyć w podróż do niemieckiej miejscowości Baden-Baden, która słynie z gorących źródeł i łaźni termalnych.

REKLAMA

Zobacz wideo Cegliński: Nie mamy żadnej gwarancji, że prezydent podpisze

- Dima wrócił z treningu i poszedł pod prysznic. Po kilku minutach usłyszałam, że upadł. Kiedy otworzyłam drzwi, on leżał, ale wciąż żył. Od razu wezwałam karetkę, która przyjechała do nas po 20 minutach - opowiedziała partnerka Kimaka w rosyjskich mediach.

- Próbowałam mu pomóc. Myślałam, że po prostu zemdlał, bo wciąż oddychał. Był tak ciężki, że nie mogłam go wyciągnąć z łazienki. W końcu jednak posiniał na moich rękach i umarł - dodała Rosjanka.

Wiadomo, że dwa dni wcześniej Kimak zdobył mistrzostwo Jekaterynburga w kulturystyce. Rosjanin przygotowywał się do kolejnych zawodów - mistrzostw Uralu i Syberii - które miały się odbyć w kwietniu.

Sam Kimak informował w mediach społecznościowych, że po triumfie w Jekaterynburgu planował jedynie kilka dni na odpoczynek, by później wrócić do treningów przed kolejną imprezą. "Trzy miesiące ciężkiej pracy za nami, ale to, co najważniejsze, dopiero w kwietniu. Za kilka dni wracam" - pisał.

Zmarł rosyjski kulturysta

Nie wrócił. Partnerka Kimaka przekazała, że jego stan zdrowia nie wskazywał na zbliżającą się tragedię. - Nie byłam pierwszy raz przy jego przygotowaniach do zawodów. Zawsze w tym czasie bardzo dużo ćwiczył i chudł - powiedziała kobieta.

- Tym razem wszystko wyglądało dokładnie tak samo. Jak zawsze miał mało energii i siły, ale wszystko odbywało się w akceptowalnych granicach. Nie mogłam nawet pomyśleć, że coś było nie tak - dodała.

W internecie pojawiło się sporo komentarzy, w których sugerowano, że główną przyczyną śmierci Kimaka było przedawkowanie sterydów. Z tą wersją nie zgodziła się ani jego partnerka, ani przyjaciel, który trenował z Kimakiem przed zbliżającymi się zawodami.

- Dima był ikoną i symbolem naszego regionu. Zawsze kiedy przychodziłem na siłownię, on już na niej był. Albo miał swój trening, albo prowadził innych. A przychodzili do niego zawodnicy w różnym wieku - powiedział Aleksander Piepielajew.

- Ostatnio aktywnie przygotowywał się do zawodów. Trenował codziennie po kilka godzin, jednocześnie pracując z uczniami. Dosłownie nie wychodził z siłowni i bardzo "wysychał". Być może serce nie wytrzymało takich obciążeń - dodał.

Kimak miał 28 lat.