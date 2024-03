Zrobiło się niebezpiecznie. Najman zaatakowany na scenie! [WIDEO]

Freak-fightowe federacje nie zwalniają tempa. Regularnie co kilka tygodni organizowane są gale, na których swoich sił w oktagonie próbują youtuberzy czy influencerzy. Już za kilka dni odbędzie czwarta edycja Clout MMA. Jedną z twarzy organizacji jest Marin Najman, który jeszcze w zeszłym roku nazwał się "cesarzem polskich freak-fightów". Od tamtej pory 44-latek non stop wymyśla nowe formy rozrywki dla fanów, którzy śledzą jego kolejne konflikty czy medialne przepychanki.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Najman zachował czujność. Pod maską krył się jego dawny rywal

W poniedziałek odbyła się konferencja, na której nie mogło zabraknąć m.in. wspomnianego Najmana. W pewnym momencie do byłego pięściarza podszedł człowiek przebrany za zieloną maskotkę w barwach federacji Clout MMA. 44-latek od razu kazał odejść tajemniczej postaci, jednak ta napierała, aby podejść do niego jak najbliżej. - Bo mu wyj***e gonga. Odsuń się, odsuń się! - krzyczał Marcin Najman. I wtedy doszło do rozróby.

Okazało się, że pod maską krył się Adrian Cios, czyli niedawny przeciwnik Najmana, który zwyciężył z nim przez dyskwalifikację. Przypomnijmy, w listopadzie zeszłego roku 44-latek przegrał z Ciosem, ponieważ zadawał niedozwolone ciosy w tył głowy rywala. Tłumaczenia "cesarza polskich freak-fightów nic nie dały. "Siła zadawanego ciosu nie ma znaczenia, a wręcz ten argument jest kuriozalny - rozumując tym tokiem, czy lekki faul się nie liczy? Liczy się każdy faul, a sędzia jest zobowiązany reagować" - argumentował sędzia Piotr Jarosz.

Na konferencji zawodnicy znów się starli. Obaj obłożyli się pięściami. Niezbędna okazała się interwencja ochrony, która rozdzieliła Ciosa i Najmana. - Ale Marcin Najman wyczuł intrygę - komentował prowadzący konferencję Mateusz Kaniowski. Gala Clout MMA 4 odbędzie się w sobotę 9 marca w Atlas Arenie w Łodzi. Podczas wydarzenia do klatki znów wejdzie m.in. Marianna Schreiber, która zmierzy się z Małgorzatą "Gochą Magical" Zwierzyńską.

Oto kartka walk Clout MMA 4