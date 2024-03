Skandal we Włoszech. 17-latka oskarżyła trzech reprezentantów Włoch o gwałt

W niedzielnym wydaniu włoski dziennik "Il Messeggero" poinformował, że 17-letnia reprezentantka Uzbekistanu w szermierce (nr 1 na świecie w swojej kategorii) miała zostać wykorzystana seksualnie w nocy z 4 na 5 sierpnia ubiegłego roku. Do wszystkiego miało dojść podczas letniego obozu w Chianciano Terme we włoskiej Toskanii, gdzie przebywały drużyny szermiercze z różnych krajów. Według informacji dziennika prokuratura prowincji Siena zatrzymała dwóch z trzech podejrzanych, a trzeci z nich jest nieletni.

17-letnia szermierka miała zostać zgwałcona przez trzech młodych Włochów

W rozmowie z "Il Messeggero" 17-latka opowiedziała, jak zapamiętała tamtą noc. Zaznaczyła, że gdy się obudziła, to przy niej było trzech młodych mężczyzn z włoskiej reprezentacji. "Jeden leżał na niej, drugi się ubierał, a trzeci spał" - czytamy w artykule. Dziewczyna dodawała, że czuła ból, nie pamiętała, co się wydarzyło i po kilku chwilach zrozumiała, że została zgwałcona. Tuż po całym zajściu trafiła do szpitala w Rzymie, a po wszystkim złożyła skargę.

Jej prawnik ubolewał, że włoska federacja nie wyciągnęła żadnych konsekwencji wobec oskarżonych i z którymi ciągle może się spotkać na zawodach. "To dodatkowe cierpienie i niedopuszczalne upokorzenie" - mówił Luciano Guidarelli.

Z kolei włoska federacja odpowiedziała w komunikacie, że ta kontaktowała się z prokuraturą i z prawnikiem 17-latki i okazała chęć do współpracy w razie procesu.

W trakcie śledztwa wykryto w organizmie nastolatki ślady alkoholu i narkotyków. Włoskie służby zabezpieczyły także telefony podejrzanych w celu odnalezienia ewentualnych nagrań i zdjęć z tamtej nocy. "Podejrzani zapewniają, że są niewinni i nigdy nie stosowali wobec kogokolwiek przemocy. Oczekujemy szybkiego zamknięcia dochodzenia" - powiedział jeden z obrońców oskarżonych, prawnik Enrico De Martino.