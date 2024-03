Babiarz nie mógł komentować. Wyszło na jaw, co zrobił. Szacunek

Przemysław Babiarz nie dał rady skomentować halowych mistrzostw świata w Glasgow. Zasłużony komentator początkowo był w ramówce TVP na te zawody i bardzo liczył na to, że je skomentuje, co przyznał w rozmowie ze Sport.pl. Ostatecznie nie mógł pojechać do Szkocji z powodu problemów zdrowotnych. W pewien sposób dziennikarz i tak był jednak obecny na tej imprezie, o czym opowiedział Sebastian Chmara.

4 Przemysław Babiarz, Fot. Roman Rogalski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl