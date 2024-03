Polityk PiS wszystkiemu zaprzeczył. "Rozmawiałem tylko raz"

Na początku października oficjalnie ogłoszono powstanie Narodowego Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej, który miał znacząco wpłynąć na rozwój dyscypliny w Polsce. Cała inwestycja miała kosztować około 400 mln zł i być jedną z flagowych inwestycji rządu Prawa i Sprawiedliwości oraz ministra sportu Kamila Bortniczuka. Po zmianie rządu dotacja została jednak cofnięta. - Ta decyzja była podjęta z uchybieniem prawa, była sprzeczna z procedurami obowiązującymi w ministerstwie. Wnioski były zgłoszone w sposób niechlujny, niekompetentny, niekompletny - stwierdził nowy minister Sławomir Nitras.

Niespodziewanie Szymon Jadczak z "Wirtualnej Polski" opublikował w poniedziałek obszerny artykuł, w którym nie dość, że ujawnił kulisy całej sprawy, to mocno obciążył Bortniczuka, jak i PZPN. Rzekomo związek ubiegał się o dofinansowanie 70 proc. wartości projektu, podczas gdy w teorii można otrzymać maksymalnie 50 proc. Postanowiono zatem dopisać we wniosku budowę szkoły mistrzostwa sportowego.

Bortniczuk odpowiada na artykuł Jadczaka. Wszystkiemu zaprzeczył

Kiedy jednak na okres dwóch tygodni zmienił się rząd, a miejsce ministra zajęła była szpadzistka Danuta Dmowska-Andrzejuk, projekt upadł. - Wygarnęła Bortniczukowi, co o nim myśli. A po wszystkim współpracownikom rzuciła, że nie pójdzie za niego siedzieć - miał powiedzieć jeden z byłych współpracowników 42-latki.

Do całej sprawy zdecydował się odnieść Kamil Bortniczuk, który w rozmowie z Interią zaznaczył, że "artykuł jest bzdurny". Dodatkowo zdradził, że został oparty na rozmowie, do której nigdy nie doszło. - Z panią minister Dmowską-Andrzejuk rozmawiałem tylko raz i była to kurtuazyjna rozmowa przy przekazywaniu urzędu. Moje odpowiedzi na tekst pod imieniem i nazwiskiem pan redaktor nie raczył zawrzeć w tekście, natomiast znalazły się tam wypowiedzi jakiejś anonimowej osoby. Ot, taka rzetelność dziennikarska - wyjaśnił.

Mimo wszystko polityk uważa, że gdyby pozostał na stanowisku, to porozumienie z PZPN zostałoby osiągnięte. - To po prostu dobry projekt i potrzebny projekt. W czasie swojej pracy w MSiT wydałem dziesiątki, o ile nie setki różnego rodzaju odstępstw i zgód na rzecz beneficjentów. Wszystkie projekty inwestycyjne dotyczące polskiego sportu starałem się traktować priorytetowo. Ten wniosek również - powiedział dla WP.

Choć obecnie sprawa pozostaje "zamrożona", PZPN wierzy, że to jeszcze nie koniec. "Liczymy na to, że znajdziemy rozwiązanie, żeby zrealizować te ważną dla polskiej piłki inwestycję. PZPN jest organizacją apolityczną, dla której sport jest najważniejszy" - poinformowano w specjalnym oświadczeniu.