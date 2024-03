Książulo ocenił kebab Grosickiego. Ta reakcja mówi wszystko

Gastronomia to jedna z branży, w której coraz częściej odnajdują się sportowcy, najczęściej piłkarze. Oprócz restauracji Arkadiusza Milika czy Roberta Lewandowskiego do najpopularniejszych placówek z jedzeniem promowanym przez gwiazdy futbolu należy m.in. sieć kebabów Mangal Doner Lukasa Podolskiego, czy sieć pizzerii, w którą niedawno zainwestowali mistrzowie świata z 2014 roku Mario Goetze oraz Andre Schurrle. Swojego kebaba posiada również Mariusz Pudzianowski, u którego fani mogą skosztować "Zestawu Pudziana".

Książulo zrecenzował kebaba Kamila Grosickiego. "Pachnie mi tu zgagą"

W 2023 roku do grona sportowców, którzy rozpoczęli biznes gastronomiczny, dołączył Kamil Grosicki. Piłkarz Pogoni Szczecin związał się z siecią Am Am Kebab, będąc twarzą projektu. W menu znajdziemy pozycję nawiązującą do 93-krotnego reprezentanta Polski. "Turbo Szama", za którą należy zapłacić 26,90 zł, została stworzona we współpracy z dietetykiem, przez co w odróżnieniu od innych kebabów danie posiada zaledwie ponad 500 kalorii. W jego składzie znajdziemy m.in. bataty, kurczaka czy pestki dyni.

Ostatnio do jednego z punktów Am Am Kebab zawitał popularny youtuber Książulo, który znany jest z recenzowania różnych lokali gastronomicznych. W końcu przyszedł czas na kebaba Kamila Grosickiego. Influencer zamówił kilka pozycji z menu, a jedną z nich była wspomniana "Turbo Szama". - Pachnie mi tu zgagą. Trochę dziwi mnie ta kompozycja, bo to jest ewidentnie na słodko. Ten kurczak wyglądał nieźle, ale jak przyjrzymy się bliżej, to jest suchy. Sos jest fit, ale nie ma za dużo smaku - rozpoczął recenzję Książulo.

Pomimo średniego pierwszego wrażenia po chwili youtuber przyznał, że danie Kamila Grosickiego "nie jest złe". - Powiedziałbym, że to jest całkiem okej. Jedynie ten kurczak mógłby być bardziej soczysty. No bo jednak on gra tutaj główną rolę. Ale dla jasności - nigdy więcej bym tego nie kupił. Chyba że na diecie - wypalił na koniec youtuber. Fani "Grosika" z pewnością mają jednak swoją opinię nt. "Turbo Szamy", której można spróbować w placówkach promowanych przez piłkarza.