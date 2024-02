Polska piosenkarka związała się z piłkarzem. Miłość kwitnie

W obecnym sezonie Podbeskidzie Bielsko-Biała jest w koszmarnej formie. Jeszcze do środy drużynę prowadził Dariusz Marzec, jednak po porażce z Motorem Lublin władze klubu nie wytrzymały i zwolniły trenera. Obecnie Podbeskidzie plasuje się na przedostatnim miejscu w I lidze, walcząc o utrzymanie. Jednym z filarów defensywy zespołu jest Daniel Mikołajewski. 24-latek może liczyć na wsparcie ze strony partnerki, która jest znaną piosenkarką.

Polski piłkarz związał się z Agatą Buczkowską. Para chętnie pokazuje się w mediach społecznościowych

Partnerką Mikołajewskiego jest 25-letnia Agata Buczkowska. To polska piosenkarka, która w latach 2017-2020 była wokalistką w zespole "Ich Troje". Wtedy to w zespole Michała Wiśniewskiego wydała album pt. "Pierwiastek z dziewięciu", a oprócz tego śpiewała również na koncercie "30 lat na scenie - Michała Wiśniewskiego & Ich Troje" w 2018 r. Przygodę z muzyką Buczkowska rozpoczęła w wieku 12 lat.

Ukochana piłkarza Podbeskidzia zaistniała także w popularnym talent-show "The Voice of Poland", dochodząc w VII edycji programu do ćwierćfinału. Na profilu Instagram Agata Buczkowska zebrała prawie 26 tys. obserwujących, z którymi regularnie dzieli się życiowymi momentami.

25-latka często publikuje wiele zdjęć z koncertów czy artystycznych występów. Nie brakuje także kilku fotografii u boku partnera. "Mój skarb" - napisała wokalistka pod jednym z filmików, gdzie pokazała się z Danielem Mikołajewskim. W innym poście Buczkowska pochwaliła się imprezą andrzejkową spędzoną z partnerem.

24-letni piłkarz jest wychowankiem klubu z Bielska-Białej, z którego w 2017 roku ściągnęła go Lechia Gdańsk. Po wypożyczeniach do GKS-u Tychy i Stomilu Olsztyn Mikołajewski został wykupiony przez Raków Częstochowa, który w 2022 roku oddał go do macierzystego zespołu. W tym sezonie Daniel Mikołajewski wystąpił w barwach drużyny z Bielska-Białej w 21 spotkaniach, w których strzelił trzy bramki i zanotował jedną asystę.