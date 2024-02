Potężne zmiany w Kanale Sportowym. Znane twarze odchodzą!

13 października Krzysztof Stanowski postanowił oficjalnie rozstać się z Kanałem Sportowym. "Fajnie było" - napisał na Instagramie. Jego odejście wywołało medialną burzę i scysję pomiędzy twórcą Weszło a Mateuszem Borkiem. - Występ Mateusza w Arłamowie zniszczył Kanał Sportowy, bo pokazał tę twarz. To był absolutny gwóźdź do trumny - stwierdził Stanowski.

Odejście Stanowskiego spowodowało, że z KS rozstali się również Przemysław Rudzki, Monika Wądołowska czy Dominik Piechota. Gdyby tego było mało, to ostatnio ogłoszono również rozstanie z Maciejem "Człowiekiem Wargą" Dąbrowskim. "Jakby co - nikt nikogo nie wy****ł" - wyjaśnił. To jednak nie koniec roszad.

Gigantyczne zmiany w Kanale Sportowym. "Współpraca z Wami to była czysta przyjemność"

Kilka godzin temu KS poinformował w mediach społecznościowych, że w piątek 1 marca rozpoczyna nowy format "Tylko Sport". Będzie on dotyczył "najważniejszych wydarzeń dnia", a będzie transmitowany od środy do soboty o godz. 10:00. Tym samym potwierdzają się ostatnie słowa Mateusza Borka, który ogłosił, że KS chce teraz postawić wyłącznie na sportowe programy.

- My, robiąc nowe otwarcie Kanału Sportowego, chcemy stawiać na sport, z pełną świadomością, że znikną wyświetlenia w określonej liczbie, znikną subskrypcje i zostaną z nami kibice sportowi, którzy będą chcieli z nami zostać - przekazał.

Niedługo później poinformowano za to, że z ramówki został zdjęty "KS Poranek", czyli program, który od kwietnia ub.r. był pokazywany o godz. 7:30. Ponadto podziękowano prowadzącym: Maciejowi Buchwaldowi, Piotrowi Kędzierskiemu, Mai Strzelczyk, Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz, Kindze Kujawskiej, Filipowi "Testree" Mątowskiemu oraz artyście "Krzy Krzysztofowi". "Współpraca z Wami to była czysta przyjemność" - napisano, cytując popularny tekst z filmu "Jak zostałem gangsterem".

Trudno wskazać główny powód takiej decyzji, ale niewątpliwie miały na to wpływ odtworzenia programu. Ostatnie transmisje mają ok. 10 tys., podczas gdy "7:00" na Kanale Zero osiąga zdecydowanie ponad 100 tys.