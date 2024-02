Dariusz Michalczewski wszedł na scenę i totalnie zaskoczył. "Szacun"

Dariusz Michalczewski to niewątpliwie legenda boksu w Polsce. 55-latek na zawodowych ringach stoczył 50 walk, wygrywając 48 z nich i doznając dwóch porażek. To były mistrz świata zawodowców WBO, WBA, IBF w kategorii półciężkiej oraz WBO w kategorii junior ciężkiej. Michalczewski zakończył sportową karierę w 2005 roku.

W 2018 roku został promotorem boksu i zorganizował galę w Ergo Arenie w Gdańsku. Pierwotnie miała ona się odbyć 8 grudnia, ale została przesunięta na 16 marca 2019 roku. - Po 25 latach boksowania miałem już dość tego sportu. Przez 11 lat walczyłem na ringach amatorskich, później przez 14 lat na zawodowych. Za dużo tego było. Bardzo kochałem boks, ale męczyło mnie napięcie i stres, które mu towarzyszyły. Wobec mnie zawsze były duże oczekiwania. Jeszcze dwa lata po zakończeniu kariery, gdy wstałem rano z łóżka, to przebierałem nerwowo nogami, bo myślałem, że muszę iść na trening. Odczuwałem ulgę, gdy dochodziło do mnie, że mam wolne. Kilkanaście lat odpocząłem od boksu i teraz wracam w roli promotora - wyjaśnił powód swojego powrotu do świata boksu w rozmowie z Krzysztofem Smajkiem ze Sport.pl.

Nieco ponad miesiąc temu "Tiger" postanowił spróbować swoich sił w tenisie. Michalczewski w Gdańsku zmierzył się z Arturem Szpilką, ale nie poszło mu najlepiej. 55-latek musiał uznać wyższość swojego rywala, przegrywając 4:6, 6:2, 6:1.

Dariusz Michalczewski zaśpiewał bardzo znaną piosenkę i to z kim!

Ostatnio jednak zaskoczył i zaśpiewał piosenkę! Były bokser w duecie z wokalistką Katarzyna Zarkesh nagrał cover utworu Sylwii Grzeszczak "Bezdroża". Mało tego, 55-latek nakręcił też teledysk do tej piosenki. W klipie zabiera fanów do urokliwej Filharmonii Warmińsko-Mazurskej. Na filmiku widać, jak w pewnym momencie wszedł na scenę obok grającej na fortepianie Zarkesh i zaczął śpiewać. Nagranie zostało udostępnione na youtubowym koncie Katarzyny Zarkesh. Na ten moment teledysk uzbierał ponad 17 tysięcy wyświetleń.

Występ "Tigera" spotkał się raczej z pozytywnym odbiorem. "Fajnie to wyszło", "przyjemnie posłuchać", "świetne wykonanie. Super duet", "Panie Darku szacun jak mawia młodzież! Pani Kasiu piękne!" - czytamy w komentarzach.