Małgorzata Niemczyk reprezentuje Koalicję Obywatelską i już czwartą kadencję pracuje w Sejmie. Pierwszy raz w ławach zasiadła w 2011 roku i od tamtego czasu niezmiennie zyskuje poparcie wyborców. Okazuje się, że spośród osób ze środowiska sportowego, to była reprezentantka Polski w siatkówce jest jedną z najaktywniejszych. W obecnej kadencji złożyła już 12 interpelacji, miała 17 wystąpień i opuściła tylko jedno głosowanie.

- W polityce pomaga rozpoznawalność i sympatia ludzi. To otwiera wiele drzwi. Łatwiej wtedy i zostać wybranym, i realizować postulaty dla wyborców. Po złocie mistrzostw Europy i udanej karierze czułam rozpoznawalność. Miałam także wiedzę i kompetencje - przyznała Niemczyk w rozmowie z portalem Interia Sport. Chociaż karierę polityczną rozpoczęła w łódzkim magistracie, to przyznała, że "więcej można zdziałać na szczeblu centralnym" i tym samym zdecydowała się kandydować do Sejmu.

Niemczyk o atmosferze w Sejmie. "Może należałoby je komentować na żywo"

Jednocześnie przyznała, że nie jest fanką wystąpień z mównicy sejmowej. - Jestem kobietą czynu. Wolę działać niż występować. Natomiast niewykluczone, że się przydadzą. Ostatnio dzięki posłom PiS-u posiedzenia Sejmu coraz bardziej przypominają mecze i w sumie może nawet należałoby je komentować na żywo? To żart, oczywiście - zaznaczyła.

Niemczyk przedstawiła swoje cele do wykonania w bieżącej kadencji Sejmu

- Wprowadzenie skutecznej ochrony przed przemocą i dyskryminacją w sporcie, a jak się da to szerzej. [...] Poprawa sytuacji zawodników w sporcie - prawa wyborcze, prawa ekonomiczne i zabezpieczenie socjalne. Aktywizacja fizyczna najmłodszych, bo jest w tym dramat. Rozbudowa infrastruktury sportowej, zwłaszcza przyszkolnej - to jedne z celów, jakie postawiła sobie Małgorzata Niemczyk. Nie brakuje także tych związanych z rozliczeniem poprzedniej władzy.

Dodatkowo Niemczyk chce zakazu sprzedaży jednorazowych e-papierosów smakowych. Dodała do tego walkę z cyfrowym uzależnieniem młodzieży i dzieci. - Walka o zdrową żywność - od lat zabiegam o to, by producenci żywności przetworzonej mieli obowiązek umieszczania na opakowaniach informacji o zawartości w niej substancji czy związków o udowodnionym szkodliwym wpływie na zdrowie. Ludzie mają prawo wiedzieć, co jedzą i co kupują - mówiła.

W kontekście siatkówki Niemczyk powiedziała, że "marzy o złocie chłopaków i brązie dziewczyn" na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

W barwach reprezentacji Polski Małgorzata Niemczyk rozegrała 244 spotkania i była zawodniczką złotej drużyny, która w 2003 roku sięgnęła po złoty medal mistrzostw Europy. W rozgrywkach klubowych sięgnęła m.in. po pięć mistrzostw i osiem Puchar Polski.