Justyna Kowalczyk-Tekieli coraz częściej wypowiada się publicznie. Porusza nie tylko tematy czysto sportowe, ale i polityczne. Już w październiku, tuż przed wyborami parlamentarnymi zdradziła, na kogo zamierza głosować. "To mądry, elokwentny człowiek, który umie w ekonomię" - pisała wówczas na X. Teraz multimedalistka w biegach narciarskich znów dała o sobie znać. Tym razem zwróciła się bezpośrednio do ministra sportu i turystyki, Sławomira Nitrasa.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Niewiński z brązowym medalem PŚ w short tracku w Gdańsku. "To był mój cel"

Justyna Kowalczyk-Tekieli skomentowała ideę Nitrasa. Ma inny pomysł na rozwiązanie problemu

Nowy rząd przejął formalnie władzę w grudniu 2023 roku. Od tego czasu Nitras wielokrotnie podkreślał, że jednym z głównych celów, jaki sobie postawił, będzie poprawa sprawności wśród młodzieży. Ta w ostatnich latach znacząco się pogorszyła.

W środowy poranek polityk opublikował na X jeden ze sposobów, w jaki zamierza walczyć z tym problemem. "Potrzebna jest zmiana w systemie monitorowania sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w ramach lekcji WF. Dzięki współpracy z MEN i zgodnie ze zmienioną podstawą programową już od roku szkolnego 2023/24 nauczyciel WF, w ramach obowiązkowego wymiaru zajęć wychowania fizycznego, będzie przeprowadzał raz w ciągu roku szkolnego, w każdej klasie testy sprawnościowe" - zapowiedział Nitras. Dodał, że takie działanie pomoże nie tylko zniwelować problem sprawności, ale i odkryć talenty sportowe.

Ten pomysł nie do końca przypadł do gustu Kowalczyk-Tekieli. Była biegaczka narciarska ma nieco inny sposób na walkę ze spadkiem sprawności fizycznej, o czym poinformowała na X. Nie są to testy sprawnościowe. "Ocena za progres od początku do końca roku szkolnego. To byłaby pierwsza weryfikacja pracy na lekcjach w-f. Mamy najszybciej tyjącą młodzież w Europie" - podkreślała 41-latka.

Kowalczyk-Tekieli przygotowuje się do kolejnych startów

Justyna Kowalczyk-Tekieli pozostaje aktywna w mediach społecznościowych. Mimo że zakończyła karierę, to nadal można ją zobaczyć na trasie. Brała udział w narciarskich maratonach czy uprawiała skitouring.

Na przełomie roku wystartowała też w biegu pod słynną Alpe Cermis dla amatorów i emerytowanych sportowców, gdzie w przeszłości odnosiła wielkie sukcesy w Tour de Ski. Ostatnio zapowiedziała kolejny start, tym razem w Szwajcarii.