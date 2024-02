Partnerem byłego tenisisty jest gwiazda TVP. "Idealne dobrani"

Agata Bachanek to jedna z najpopularniejszych dziennikarek sportowych i prezenterek telewizyjnych. Zdobyła rozgłos dzięki pracy w TVP Sport, gdzie zajmuje się przede wszystkim tenisem. Prowadzi także podcast "Sofa Sportowa" na YouTube, gdzie omawia wydarzenia ze świata tenisa. Co ciekawe, Bachanek w przeszłości grała w tenisa i zdobywała wiele medali mistrzostw Polski, jednak nie zrobiła wielkiej kariery.

Nie tylko jej wiedza, ale także uroda i elegancja robią wrażenie, co przekłada się na jej liczbę obserwujących w mediach społecznościowych. Aktualnie jej konto na Instagramie obserwuje ponad 24,8 tysięcy użytkowników, a liczba stale rośnie. Dziennikarka chętnie dzieli się tam urywkami zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Okazuje się, że jej partner również w przeszłości grał w tenisa.

Znana dziennikarka jest związana z byłym tenisistą

Mowa o Michale Dembku. Polak jest wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Najwyżej sklasyfikowany w karierze w singlu był na miejscu 562. w rankingu ATP, natomiast w deblu osiągnął 393. lokatę. Karierę zakończył w wieku 25 lat.

- Ta decyzja dojrzewała we mnie od dłuższego czasu. Od połowy sezonu 2022 byłem z nią już praktycznie pogodzony i pomimo tego, iż brałem udział w turniejach, to czułem, że jest to jakiś rodzaj adaptowania się do nowej sytuacji i zaakceptowania jej. Czułem, że mój poziom gry zaczyna spadać, co nie było zaskoczeniem, patrząc na to, że praktycznie cały tamten rok ćwiczyłem sam, bez trenera, bardziej pełniąc rolę sparingpartnera - opowiadał w lipcu zeszłego roku w rozmowie z portalem "Tenis Magazyn".

Obecnie Dembek spełnia się w roli trenera. - Bycie byłym tenisistą nie wystarcza do bycia dobrym trenerem, dlatego tak istotny jest ciągły rozwój i analiza. Od kiedy przestałem rywalizować w turniejach i zacząłem szkolić innych, na korcie dostrzegam więcej rozwiązań i jeszcze bardziej myślę, że panowanie nad emocjami podczas meczów jest kluczem do zwycięstw - dodał.

W mediach społecznościowych Bachanek i Dembka nie widnieje zbyt wiele wspólnych zdjęć pary, jednak jedno z nich szczególnie przykuwa uwagę. Mowa o fotografii, na której para pozuje w takich samych ubraniach. "Idealne dobrani" - czytamy w opisie postu, który został opublikowany we wrześniu 2023 roku.

"Pięknie wyglądasz ", "piękna para", "słodkich snów Piękności Najdroższe" - to tylko niektóre komentarze, które pojawiły się pod wpisem.