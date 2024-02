Alarm w Paryżu! Policja postawiona na nogi. Chodzi o igrzyska

Do początku igrzysk olimpijskich w Paryżu zostało równo pięć miesięcy. 26 lipca 2024 roku dojdzie do ceremonii otwarcia, a 11 sierpnia zgaśnie olimpijski znicz. We Francji przygotowania do najważniejszej imprezy od lat są już niemal na ostatniej prostej.

REKLAMA

Zobacz wideo Przełomowy rok dla kajakarek Klatt i Wiśniewskiej. "Naszym głównym celem są igrzyska"

Paryż 2024. Poważna kradzież na pięć miesięcy przed igrzyskami

W poniedziałek po południu w Paryżu doszło do poważnego incydentu. Jeden z ważniejszych urzędników paryskiego ratusza został okradziony w pociągu. Zniknęły m.in. komputer i pamięci USB zawierające plany bezpieczeństwa igrzysk olimpijskich. O incydencie poinformowały francuskie media.

"Według wstępnych ustaleń, do kradzieży doszło między godziną 18:30 a 19:00, gdy ofiara siedziała w pociągu zaparkowanym na peronie 18 dworca Gare du Nord" - czytamy na portalu bfmtv.com. Torba miała zostać skradziona z półki nad siedzeniem.

W skradzionych planach znajdowało się m.in. rozmieszczenie prawie 2000 funkcjonariuszy, z których większość to funkcjonariusze policji, którzy będą zapewniać bezpieczeństwo podczas najważniejszej imprezy czterolecia. "Dochodzenie zostało powierzone śledczym z Regionalnego Bezpieczeństwa Transportu (MRS). Trwa eksploatacja nagrań z kamer CCTV dworca Gare du Nord" - przekazano.

Do igrzysk zostało już pięć miesięcy. Na imprezie wystąpią m.in. Rosjanie i Białorusini. Na początku grudnia Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) podjął kontrowersyjną decyzję o dopuszczeniu do igrzysk w Paryżu sportowców z tych krajów. Ci pozostawali zawieszeni od marca 2022 r. po ataku Rosji na Ukrainę. Aby wystartować na IO w Paryżu, będą musieli się zgodzić na pewne warunki, a są to m.in. występy pod neutralną flagą, brak aktywnego wspierania wojny czy "brak umów z agencjami wojskowymi bądź bezpieczeństwem narodowym".