Na to wydarzenie czekały tysiące fanów sportów walki w Polsce. Podczas sobotniej gali XTB KSW Epic w Gliwicach Tomasz Adamek zmierzył się z Mamedem Chalidowem, na bokserskich zasadach. "Ta walka była spełnieniem marzeń i szukaniem nowych wyzwań, przede wszystkim dla Mameda Chalidowa. To on na chwilę porzucił sport, który trenuje od dziecka, i MMA zamienił na boks. Wszystko po to, by spróbować się z mistrzem tej dyscypliny, polską legendą pięściarstwa" - pisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl. Niestety legenda KSW przegrała z kontuzją.

Adamek wziął mikrofon i wypalił. "Będę musiał porozmawiać z Dorotą"

Po przeboksowaniu trzech pełnych rund wydawało się, że to Mamed Chalidow prezentuje się lepiej od Adamka. Nawet pomimo odjęcia punktów za intuicyjne obalenie z drugiej rundy, za które później przeprosił rywala. Po gongu Chalidow z grymasem na twarzy udał się do narożnika i dał jasny sygnał, że coś stało się z jego prawą ręką. - Ta ręka była już wcześniej rozwalona, ale myślałem, że jak dobrze ją zabezpieczymy, to będzie ok i będę mógł normalnie walczyć. Niestety wyszło inaczej i nie byłem w stanie dalej rywalizować z Adamkiem. Przepraszam, że zawiodłem - mówił. Walka została przerwana, po czym Tomasz Adamek mógł cieszyć się z wygranej.

Po ogłoszeniu werdyktu były mistrz świata wagi półciężkiej docenił rywala za zaskakująco dobrą dyspozycję i niekonwencjonalny styl walki. W końcu padło więc pytanie, czy zamierza jeszcze ucieszyć oko kibiców obecnością w ringu lub oktagonie. Odpowiedź była wręcz rozbrajająca.

- Kolejna walka będzie, będą też negocjacje. Będę musiał porozmawiać z Dorotą, bo coś nie chce mnie puszczać samego do Polski, nie wiem czemu - powiedział z uśmiechem na ustach Tomasz Adamek, który na co dzień z rodziną mieszka w Stanach Zjednoczonych.

Być może małżonka pięściarza nie chce, aby ten kontynuował karierę w sportach walki. - Mówię do żony: Dorota, ja się czuję, jakbym miał z dwadzieścia parę lat. "No, weź już ty dziadku!". Tak mi odpowiada - żartował Tomasz Adamek w rozmowie z WP SportoweFakty jeszcze w grudniu zeszłego roku. W ostatniej rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim w Onecie żartował też, że żona to jedyna osoba na świecie, której się boi. Dodał przy tym, że dała mu tzw. zielone światło na walki w Polsce.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kolejny raz "Górala" w klatce zobaczymy już maju podczas gali federacji Fame MMA. Na ten moment jego przeciwnik nie jest jeszcze znany.