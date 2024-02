Dla Polski odsłoniła niemal wszystko. Po latach żałowała. Tym zajęła się po zakończeniu kariery

Sylwia Gruchała była wielką gwiazdą polskiego sportu. Zdobyła dwa medale igrzysk olimpijskich (w Sydney srebro drużynowo, a w Atenach brąz indywidualnie), z mistrzostw świata oraz Europy przywiozła łącznie 15 krążków (siedem złotych, cztery srebrne i cztery brązowe). Po zakończeniu kariery usunęła się w cień, na co miało wpływ wiele kwestii.

Sylwia Gruchała była wielką gwiazdą. Nie tylko za sprawą osiągnięć sportowych

Gruchała medal w Sydney wywalczyła jeszcze jako nastolatka, ale sama za przełomowe zawody w karierze uznaje mistrzostwa świata z 2003 r. w Hawanie. Tam wywalczyła złoto w drużynie oraz srebro indywidualnie.

- To były zawody, w których uzyskałam dojrzałość jako zawodniczka uprawiająca szermierkę. Miałem raptem 22 lata, ale już dziesięć lat doświadczenia na planszach, określone osiągnięcia za sobą, jednak od tamtych mistrzostw zaczęły się te występy, w których jeśli wygrywałam, to wiedziałam, dlaczego, a jeżeli przegrywałam, to także potrafiłam wskazać przyczyny tych niepowodzeń. Wcześniej nie byłam tego świadoma - tłumaczyła w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". W przeszłości nie zawsze podchodziła do sportu poważnie, w czasach juniorskich potrafiła np. na noc opuszczać zgrupowania kadry. Była to zatem duża metamorfoza.

Kapitalne wyniki w połączeniu z urodą, wyrazistym charakterem oraz zawiłą historią życiową (jej matka zostawiła ją, gdy miała sześć lat, a dziewięć lat później zmarł jej ojciec) sprawiły, że zawodniczka zaczęła budzić wielkie zainteresowanie nie tylko kibiców, ale i mediów. A że jej samej też zależało na rozgłosie, to chętnie się w nich pokazywała.

Najszerszym echem odbiła się odważna sesja w bikini na łamach magazynu dla mężczyzn "CKM", poza tym występowała w Tańcu z Gwiazdami, telewizjach śniadaniowych, teledysku do piosenki zespołu Feel pt. "Jak anioła głos", zagrała też epizodyczne role w serialach: "Wszyscy kochają Romana" (2011) oraz "Rodzinka.pl" (2013). Niebagatelną rolę odgrywały w tym wszystkim kwestie finansowe. Za występy w śniadaniówkach dostawała ok. 1 tys. euro, za odcinek TzG 10 tys. zł, natomiast za sesję dla "CKM" otrzymała więcej niż za brązowy medal w Atenach, za który wypłacono jej 50 tys. złotych.

- Zawsze miałam luźny stosunek do pieniędzy i kiedy były, to je po prostu wydawałam. A im więcej zarabiasz, tym więcej wydajesz, korci cię strasznie. Szalałam, nie będę mówiła, że nie - przyznawała później w rozmowie z portalem Weszło.

Z czasem utytułowana florecistka zaczęła zupełnie inaczej podchodzić do świata show-biznesu. A zachowanie niektórych ludzi będących jego częścią uważała za niepoważne. - (Tam - red.) nie trzeba wiele umieć, żeby zarabiać dobre pieniądze (…). Liczy się popularność, czyli kto jest częściej na okładce. Nie trzeba być wykształconym, inteligentnym i mądrym. Trzeba mieć szczęście i umieć się przepychać łokciami. Ale to się może szybko skończyć, dlatego takie sytuacje trzeba umieć wykorzystywać - tłumaczyła w rozmowie z trójmiejską "Gazeta Wyborczą". Wtedy najbardziej żałowała sesji dla "CKM".

Sylwia Gruchała zniknęła z mediów. "Dziś sprzedaje się zupełnie inne rzeczy"

Po latach w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl już z większym dystansem patrzyła na tę sprawę. Tłumaczyła, że na jej decyzje miała również niska popularność szermierki i poprzez aktywność medialną liczyła na zwiększenie swoich możliwości na osiągnięcie sukcesu. Ale i tak podejście 42-letniej obecnie kobiety do życia zupełnie się zmieniło.

- Wycofałam się ze świata medialnego. Bo nie ma w nim wartości i pozytywnego przekazu. Ale też kiedy byłam czynnym sportowcem, to mogłam coś ludziom przekazać, a teraz jestem matką, zwykłą kobietą. Jestem z tego zadowolona, tylko nie widzę, żeby ktoś chciał słuchać, jak o tym opowiadam. Dziś się sprzedaje zupełnie inne rzeczy. Takie, które z moją filozofią życia się nie zgadzają - mówiła. Mimo wszystko dawna popularność dawała o sobie znać, w mediach ukazywały się zdjęcia i relacje z chrztu jej córki.

Gruchała odnalazła się po karierze i zajęła się m.in. prowadzeniem zajęć z coachingu motywacyjnego. - Tak naprawdę zgadzam się na wystąpienia dopiero, jak komuś bardzo zależy, jak oglądał szermierkę, lubi sport, docenia ciężką pracę sportowców. Jeśli ktoś mnie pamięta, ma firmę i chce, żebym zainspirowała jego pracowników, żebym przełożyła doświadczenia ze sportu na biznes, to wtedy jestem - tłumaczyła. Wygłosiła 15-20 tego typu wykładów, później działalność została zawieszona z powodu pandemii.

Na sportowej emeryturze 42-latka ma też więcej czasu na realizowanie pasji i zainteresowań. Po igrzyskach w Atenach kupiła sobie skuter piaggio, który szybko sprzedała, gdyż nie miała kiedy na nim jeździć. Kilka lat temu miała zamiar jeszcze raz nabyć taką maszynę, wcześniej zaopatrzyła się w kask i rękawiczki do jazdy.

Najwięcej uwagi Gruchała poświęca 10-letniej córce Julii, którą ma ze związku ze szpadzistą Markiem Bączkiem. Po rozstaniu z nim (rozwiedli się w 2015 r.) znalazła nową miłość. W rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem wspominała o mężczyźnie o imieniu Karol, z którym nawet się zaręczyła. Nie wiadomo, jak dalej potoczyły się losy pary, gdyż obecnie utytułowana florecistka nie udziela się publicznie.