Albo wygrana, albo koniec związku. Ultimatum dla zawodnika MMA

14:0 - obecnie takim rekordem w Professional Fighters League (PFL) może pochwalić się 32-letni Johnny Eblen. W sobotę 24 lutego Amerykanin stanie przed szansą na poprawienie rekordu. Na gali w Arabii Saudyjskiej zmierzy się z o dwa lata młodszym Impą Kasanganay, który jest wschodzącą gwiazdą federacji. Na zwycięstwo Eblen mocno liczy jego partnerka, która ostatnio wygłosiła dosyć niecodzienną deklarację.

Modelka z Only Fans jest bezlitosna. "On musi wygrać"

Mowa o Jessenii Rebecce. Kobieta posiada profil na platformie Only Fans, gdzie publikuje treści dla dorosłych. W rozmowie z portalem No Jumper Rebecca opowiedziała o związku z zawodnikiem MMA. W pewnym momencie zapytano ją, co zrobi, kiedy jej partner przegra walkę. Odpowiedź była druzgocąca. - W takiej sytuacji zarwałabym z nim. On musi wygrać - wypaliła.

Wcześniej internauci podejrzewali, że związek Johnny'ego Eblena z modelką jest sfałszowany, jednak niedawno sam 32-latek zabrał głos w tej sprawie. - To nie żart, to prawda. To prawdziwa historia, przyjaźnię się z kilkoma dziewczynami i lubimy się dobrze bawić. Do tego grona należy Jessenia. Ludzie myślą, że wywiera to na mnie większą presję, ale tak nie jest. Ludzie i tak częściej śledzą moje prywatne życie niż walki. Jedyne co muszę zrobić, to wejść do oktagonu i walczyć. Stanie się co się stanie - mówił w rozmowie z Mirror Fighting.

Co więcej, influencerka przyznała, że ich relacja może zostać zakończona dosłownie w każdej chwili. - On mnie lubi, bo jestem atrakcyjna, a ja jego, bo jest mistrzem. Każde z nas może zostać rzucone, jeśli stracimy to, co drugie uważało za atrakcyjne - pisała kobieta w mediach społecznościowych.

We wrześniu ubiegłego roku Johnny Eblen znokautował Fabiana Edwardsa, brata mistrza UFC Leona. Jego najbliższy rywal - Impa Kasanganay - to mistrz PFL w wadze półciężkiej, który w listopadzie zgarnął milion dolarów za pokonanie Josha Silveiry.