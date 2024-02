Nitras zapowiada. Na ten projekt ministerstwo sportu wyda setki milionów złotych

W ciągu najbliższych kilku lat ministerstwo chce postawić przede wszystkim na rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz na sport amatorski. Resort zapowiedział zwiększenie nakładów finansowych na sport powszechny.

Nitras odsłania szczegóły swojego planu

Jednym z pierwszych działań Sławomira Nitrasa jako ministra sportu i turystyki ma być otwarcie Orlików i boisk szkolnych w weekendy, by dzieci i młodzież miały możliwość korzystania z obiektów sportowych w dni wolne od nauki.

- Orliki muszą żyć, nie mogą stać zamknięte na kłódkę. Chciałbym, żeby kluby sportowe, które szukają często miejsca, żeby pracować, żeby mogły przyjść po lekcjach i pracować w szkole. Chciałbym, żeby to miało charakter powszechny - mówił minister sportu w rozmowie z Radiem ZET na początku stycznia.

Nitras wyrażał nadzieję, że uda się uruchomić program w ciągu kilku miesięcy. W środę ujawnił szczegóły. Według jego zapowiedzi szkoły, które się zgłoszą do udziału w programie, będą mogły liczyć na odpowiednie dofinansowanie. MSiT zapewni też pieniądze na nowy sprzęt sportowy oraz opłaci opiekuna Orlika otwartego w weekendy.

"Szkoły w weekendy i popołudniami mogą i powinny być otwarte na sport lokalny. Placówki, które zdecydują się otworzyć obiekty sportowe, otrzymają od nas wsparcie. Będą mogły uzyskać także grant na sprzęt sportowy. Zapewnimy animatora lub trenera na terenie obiektu. Infrastruktura otwarta będzie zarówno dla uczniów, rodziców, dziadków, jak i stowarzyszeń oraz klubów sportowych" - czytamy w komunikacie Nitrasa, który zamieścił w mediach społecznościowych.

Minister sportu podał też przewidywaną kwotę na sfinansowanie tego programu. "Przeznaczymy na to około 275 mln zł" - zapowiedział.

W najbliższych latach Orliki w Polsce czeka modernizacja. Część z nich wymaga m.in. wymiany sztucznej murawy. Jest to podyktowane głównie potrzebą dostosowania obiektów do nowych regulacji Unii Europejskiej 2023/2055, która wyklucza stosowanie mikroplastiku do produkcji granulatu, którym wypełnia się takie murawy. Według raportów przyczynia się do zachorowań na cukrzycę, wywołuje też nowotwory. Może przedostać się do krwi i narządów w ludzkim ciele. Zarządcy boisk takich jak Orliki będą mieli czas na przygotowanie obiektów do 2031 r.

Sławomir Nitras zapowiadał wcześniej budowę nowych Orlików oraz projekt pod roboczą nazwą "Orlik 2.0", który ma dotyczyć stworzenia tego typu kompleksów pod dachem.

Niedawno Sport.pl pytało ministerstwo sportu o szczegóły dotyczące programu budowy i modernizacji Orlików. Resort nie podał żadnych konkretnych danych, ale zapewnił, że prace są na zaawansowanym poziomie.

"Program ten będzie jednym z kluczowych elementów polityki resortu w zakresie rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i upowszechniania sportu w społeczeństwie. Intensywnie rozważamy kierunek, w jakim powinien podążyć nowy program tak, nie tylko poprawił stan infrastruktury sportowej, lecz także stanowił odpowiedź na zmieniające się oczekiwania społeczności lokalnych w zakresie podejmowania aktywności fizycznej" - oznajmiło MSiT w mailu z 16 lutego.