Tym zajmuje się żona Tomasza Adamka. "Widziała ludzi, jak umierali"

- Jeżeli nie zarobię teraz, to później musiałbym iść do pracy. Ja każdego dnia dziękuję Bogu, że dostałem takie dobre walki, że zdobyłem dwa pasy i pas magazynu "The Ring". Dostałem od Boga więcej, niż myślałem. Gdybym nadal mieszkał w Polsce, to nie zrobiłbym takiej kariery. Takie są realia i tego się nie zmieni - mówił ostatnio Tomasz Adamek, który za kilka dni w gliwickiej PreZero Arenie wejdzie do oktagonu z Mamedem Chalidowem. Był pięściarz nigdy nie ukrywał, że jedną z jego największych motywacji w sporcie są pieniądze. Między innymi dlatego już maju zobaczymy go także na gali freak-fightowej federacji Fame MMA.

W ramach promocji starcia z legendą polskiego MMA Adamek udziela wielu wywiadów. W rozmowie z "Super Expressem" 47-latek zdradził, jaki zawód wykonuje jego żona Dorota. Okazuje się, że małżonka byłego pięściarza jest pielęgniarką na bloku operacyjnym w jednym ze szpitali na Manhattanie w Stanach Zjednoczonych. Za to w podcascie Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego Tomasz Adamek szczegółowo opowiedział o przerażającej specyfice pracy partnerki.

- Na początku pracowała w Nowym Jorku w domu starości dla ludzi, którzy powoli odchodzą. Widziała tam ludzi wierzących, którzy umierali i ludzi niewierzących. Niewierzący konali dwa-trzy tygodnie. Nie umieli odejść, bo wierzyli, że "coś jest". Babcie czy dziadkowie, którzy się modlili, odchodzili z uśmiechem na twarzy - mówił Adamek w kontekście religii i wiary, wdając się w dyskusję z Chalidowem i prowadzącymi programu.

Co ciekawe, w ślady matki poszły również obie córki Tomasza Adamka - Weronika i Roksana. Pierwsza z nich w 2023 roku zakończyła naukę na Quinnipiac University w stanie Connecticut, zaliczając egzamin na dyplomowaną pielęgniarkę. "Cieszę się, że Weronika dobrze wybrała i poszła w ślady mamy oraz siostry. Teraz mam trzy pielęgniarki w domu! Będę jej kibicował w dalszych etapach nauki, bo dla niej to dopiero początek" - piał legendarny pięściarz.

Tomasz Adamek poślubił żonę Dorotę 13 października 1996 roku. W 2008 roku małżeństwo przeprowadziło się do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka do dziś. Gala XTB KSW Epic, na której 47-latek zmierzy się z Mamedem Chalidowem, odbędzie się w sobotę 24 lutego w Gliwicach.