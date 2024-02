Historyczne wydarzenie. Polski arcymistrz pokonany. "Surrealistyczne"

Miesiąc temu Leonid Ivanovic przeszedł do historii i jako pierwszy szachista poniżej dziewiątego roku życia pokonał arcymistrza Milko Popczewa podczas turnieju Belgrad Open. Jego niesamowite osiągnięcie zostało jednak bardzo szybko przebite.

REKLAMA

Zobacz wideo W Warszawie zaprezentowano puchar Euro 2024

Ashwath Kaushik pokonał Jacka Stopę i przeszedł do historii

Podczas Burgdorfer Stadthaus Open w Szwajcarii doszło do wielkiego wydarzenia. W czwartej rundzie tych zawodów Ashwath Kaushik pokonał polskiego arcymistrza Jacka Stopę. Dokonał tego w wieku ośmiu lat, sześciu miesięcy i 11 dni. Tym samym stał się najmłodszym szachistą w historii, który pokonał arcymistrza.

- To było naprawdę ekscytujące i niesamowite uczucie. Poczułem się dumny ze swojej gry i tego, jak grałem, zwłaszcza że w pewnym momencie radziłem sobie gorzej, ale udało mi się z tego wyjść - powiedział młody Singapurczyk po pojedynku w rozmowie z Chess.com. Kaushik zakończył zmagania w zawodach Burgdorfer Stadthaus Open na 12. miejscu. W rankingu FIDE plasuje się na 338. pozycji. Turniej ostatecznie wygrał Witalij Kunin.

Ashwath Kaushik urodził się w Indiach, ale od sześciu lat mieszka w Singapurze. Wcześniej zasłynął z tego, że w wieku sześciu lat sięgnął po złoty medal na Młodzieżowych Mistrzostw Azji Wschodniej do lat ośmiu w 2022 roku. Jego ojciec stwierdził, że jest zaskoczony talentem syna, ponieważ ani on, ani matka nie grają w szachy. - Nauczył się sam, grając ze swoimi dziadkami. To surrealistyczne, ponieważ w naszych rodzinach nie ma żadnych tradycji sportowych - powiedział w rozmowie z Chess.com.