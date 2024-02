Putin poparł pomysł. Rosjanie będą dostawali za to "punkty bonusowe"

Od wybuchu wojny w Ukrainie za kilka dni miną dokładnie dwa lata. Od 24 lutego 2022 roku Rosjanie mają wiele sankcji, także tych dotyczących sportu. Nie zmienia to jednak faktu, że politycy na czele z Władimirem Putinem interesują się tą dziedziną życia. Prezydent Rosji podjął w ostatnich dniach ważną decyzję.

Władimir Putin zapowiedział istotne zmiany. Chodzi o sport i obywateli

We wtorek 20 lutego w Rosji odbyło się forum Agencji Inicjatyw Strategicznych "Mocne Pomysły na Trudne Czasy" z udziałem prezydenta Władimira Putina. Poruszono na nim wiele wątków dotyczących życia społecznego oraz codziennego obywateli Federacji Rosyjskiej. Nie ominięto także tematu sportu.

Władimir Putin przyznał, że ma nowy pomysł do tego, jak zachęcić mieszkańców do uprawiania sportu. Zaznaczył, że ważne jest propagowanie aktywności i zachęcanie Rosjan do sportu. Jedną z zachęt miałoby być przyznawanie osobom aktywnym "punktów bonusowych", które będą mogły zostać przeznaczone na różne świadczenia.

- Jest już taki system, jak ulga podatkowa dla tych, którzy regularnie uprawiają wychowanie fizyczne i sport. Ale oczywiście to chyba nie wystarczy, trzeba pomyśleć, w jakim kierunku iść, jak państwo ma wspierać w tej dziedzinie - przyznał polityk cytowany przez agencję TASS.

Programy władz rosyjskich tworzone są nie bez przyczyny. Szacuje się, że aktualnie tylko niespełna 40 procent obywateli Rosji jest aktywnych fizycznie. Choć do 2030 roku liczba ta ma wzrosnąć do 70 procent, to politycy chcą zrobić wszystko, aby zachęcić mieszkańców do bycia aktywnymi.