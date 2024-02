Reprezentant Polski postawił żonie ultimatum. Nie miała wyjścia. "Nie życzę sobie"

"Najlepszy na boisku, facet, który utrzymał marzenie o zdobyciu Olimpico. Latał jak czapla", " W pierwszej połowie miał dwie zdecydowane interwencje, które utrzymały jego zespół w grze. Był jednym z najlepszych zawodników na boisku" - pisały ostatnio włoskie media o występie Łukasza Skorupskiego. Jego Bologna w 25. kolejce Serie A pokonała 2:1 Lazio i obecnie z 45. punktami zajmuje piąte miejsce w tabeli.

Łukasz Skorupski postawił żonie przed ślubem jeden warunek. "Ona to zrozumiała"

Dziewięciokrotny reprezentant Polski trafił do Bologni w 2018 roku, odchodząc z AS Romy za dziewięć milionów euro. Rok wcześniej Skorupski wziął ślub z Włoszką Matilde Rossi, którą zapoznał na wakacjach w Rzymie.

- Miałem kilka dni wolnego, pojechałem do Rzymu odwiedzić znajomych, było trochę osób, między innymi Matilde. Spisaliśmy się potem na Facebooku czy Instagramie, umówiliśmy na kawę. Ja to wtedy nawet nie szukałem dziewczyny, nie chciałem. Ale pomyślałem, że ładna dziewczyna, to się spotkam. Po czasie przyznała mi, że już na pierwszym spotkaniu się jej spodobałem, ciągnęło ją do mnie - mówił w wywiadzie z "Przeglądem Sportowym".

Okazuje się, że przed zawarciem związku małżeńskiego polski bramkarz miał jedno zastrzeżenie do przyszłej żony. Chodziło o jej zawód modelki. Skorupskiemu nie podobał się fakt, iż Matilde Rossi często pozowała w skąpych ubraniach na wybiegach. - Powiedziałem jej, że nie życzę sobie, aby moja dziewczyna pokazywała się w bieliźnie czy stroju kąpielowym. Ona to zrozumiała, powiedziała, że skoro traktuję ją poważnie i mi na niej zależy, to jest w stanie z tego zrezygnować. Bardzo mi tym zaimponowała - opowiadał bramkarz o poświęceniu partnerki, która zrezygnowała z wymarzonego zawodu.

Skorupski pokazał żonie Śląsk. Co zachwyciło Włoszkę?

W zeszłym roku Łukasz Skorupski zabrał małżonkę na rodzinny Śląsk. Okazało się, że żonie polskiego golkipera spodobały się przede wszystkim wiejskie klimaty. - Chłopie, idziemy gdzieś po polach, a ona zachwyca się krowami. Zakochana w zwierzętach. Krowy, kury, bez różnicy - relacjonował 32-latek. Mimo to nie wszystko przypadło jej do gustu. - Najbardziej zszokowało ją to, że na Śląsku ciągle jest tak szaro. A ona przecież z Sardynii. Dla niej najdziwniejsze było, że każdy blok na Zaborzu jest taki sam. Tylko numer się zmienia. Kręciła głową: "Wszystkie bloki są takie same. Tylko szpitale inne, a tak nie ma różnicy - dodał.