Prezydent Andrzej Duda wielokrotnie pojawiał się m.in. na meczach piłkarskiej reprezentacji Polski oraz na konkursach skoków narciarskich w Zakopanem i Wiśle jako widz. Głowa państwa nie tylko ogląda sport, ale również sama go uprawia. Media obiegały m.in. zdjęcia prezydenta na nartach, a teraz on sam opublikował film z siłowni. Ocenili go eksperci.

Andrzej Duda pokazał film z siłowni i się zaczęło. Eksperci ocenili prezydenta

Kilka dni temu prezydent w serwisie Instagram postanowił pochwalić się kilkoma urywkami z treningu na siłowni. Widzimy na nich 51-latka na bieżni, podczas wyciskania hantli leżąc oraz robiącego przysiady z obciążeniem.

"Sobota. Nawet jeśli pada deszcz, w weekend warto szukać okazji do aktywności fizycznej. Jeśli nie bieganie, rolki, czy rower, to każda inna forma ruchu, która oderwie nas od talerza i ekranu jest dobra. Spróbujcie, zachęcam! Początki są często niełatwe, ale zawsze jest ten pierwszy raz!" - napisała głowa państwa w serwisie Instagram.

Oczywiście zachęcanie obywateli do ruchu i treningów dla zdrowia jest godne pochwały, ale czy prezydent dalej dobry przykład? Chodzi oczywiście o odpowiedź na pytanie, czy poprawnie wykonuje pokazywane publicznie ćwiczenia na siłowni. Ocenili to eksperci.

- W przypadku wyciskania leżąc widać, że prezydent ma podstawową wiedzę, jeżeli chodzi o wykonywanie tego ruchu. Ramiona są bardzo dobrze ustawione względem klatki piersiowej. Widać, że pan prezydent, jeżeli chodzi o ćwiczenia i używanie sprzętu ma jakieś pojęcie. Nie jest to przypadkowe ćwiczenie, tylko faktycznie prezydent miał do czynienia ze sprzętem, albo był prowadzony przez kogoś, kto ćwiczy. Naprawdę nie wygląda to źle - powiedział "Faktowi" Amadeusz Majcher prowadzący zajęcia w warszawskich siłowniach.

Zgodził się z nim kolejny ekspert. - Nie ma się do czego przyczepić. Przysiad może mógłby być lepszy, aczkolwiek też jest w porządku. Pan prezydent nie robi sobie krzywdy ani niczego głupiego, co rzucałoby się w oczy. Naprawdę jest w porządku. Nie ma się za bardzo do czego przyczepić - podsumował Ariel Barwiński z grupy "The Beast Gym" z Krakowa.