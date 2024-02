- Chciałbym wprowadzić pewien ład, tym się przede wszystkim zajmę - przekonuje Sławomir Nitras w rozmowie z Polsatem Sport. Nowy Minister Sportu i Turystyki we wtorek 20 lutego ogłosi zmiany i przedstawi plan na nadchodzące lata przed sejmową komisją sportu. Nie chce on robić rewolucji, ale jednocześnie planuje odejść od spraw, do których przyzwyczaił rząd Prawa i Sprawiedliwości.

