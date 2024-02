Żoną polskiego piłkarza jest wielka gwiazda. Para za wszelką cenę unika rozgłosu

Mistrzostwo i wicemistrzostwo olimpijskie w sztafecie mieszanej 4 x 400 metrów, srebrne oraz brązowe medale mistrzostw świata i Europy - takie osiągnięcia znajdują się na koncie Igi Baumgart-Witan, która od wielu lat reprezentuje Polskę na wielu lekkoatletycznych imprezach. Okazuje się, że jej mąż również jest profesjonalnym sportowcem.

Znana lekkoatletka jest związana z piłkarzem. To zawodnik II-ligowej Olimpii Elbląg

Mowa o Andrzeju Witanie. To piłkarz występujący na pozycji bramkarza, który karierę rozpoczynał w zespole Amiki Wronki i młodzieżowej drużynie Lecha Poznań. Witanowi udało się nawet zaliczyć debiut w reprezentacji Polski do lat 18. Występował on również m.in. w Termalice Nieciecza, Wiśle Puławy czy Arce Gdynia, a od lipca 2021 roku jest zawodnikiem II-ligowej Olimpii Elbląg, która obecnie z 26. punktami zajmuje 11. miejsce w tabeli.

Witan jest związany z Iga Baumgart już od ponad szesnastu lat. W ich mediach społecznościowych nie widnieje zbyt wiele ich wspólnych zdjęć, jednak jedno z nich szczególnie przykuwa uwagę. Mowa o fotografii, na której lekkoatletka daje buziaka mężowi. "Dobra żona, na mecz przybędzie, pokibicuje, da buziaka i jeszcze bramki przypilnuje jak mąż odwróci się plecami" - czytamy w opisie postu, który został opublikowany pod koniec 2023 roku.

Na profilu Instagram Igi Baumgart-Witan znajdziemy natomiast mnóstwo zdjęć z różnych zawodów lekkoatletycznych, jednak czasami 34-latka pokaże się także w wakacyjnej odsłonie. "Ciao! Czy to poniedziałek? Czas wrócić do pracy i do szkoły, ale my jeszcze w trybie wakacyjnym! Moje koleżanki z klasy są najpiękniejsze" - pisała we wrześniu ubiegłego roku, dodając fotografię u boku przyjaciółek. Za to jej o rok młodszy mąż jest anonimowy w mediach społecznościowych.

- Jest parę młodych dziewczyn, które mają potencjał. Niestety, uważam, że po igrzyskach w Paryżu będzie wyrwa - powiedziała ostatnio polska biegaczka w wywiadzie dla WP SportoweFakty, która niedawno wróciła na bieżnię aż po 15-miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją.

Na jej słowa błyskawicznie zareagował trener naszej sztafety Aleksander Matusiński. - Nie zgadzam się z tezami, że w naszej drużynie powstanie dziura, albo że zespół trzeba będzie budować zupełnie od początku. Proszę zwrócić uwagę na to, że dziewczyny miały ostatnio swoje problemy, a my i tak byliśmy w stanie wystawić bardzo mocną sztafetę - odpowiedział.