Boniek zakpił z polityka PiS. "Jako stary katolik"

Zbigniew Boniek chętnie zabiera głos w dyskusjach. I to nie tylko tych, które dotyczą piłki nożnej. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej ochoczo komentuje także bieżące tematy polityczne czy społeczne. W ostatnich tygodniach taką kwestią jest planowany przez poprzedni obóz rządzący Centralny Port Komunikacyjny.

Boniek znów zabrał głos ws. CPK. Wypunktował

Boniek wielokrotnie wyrażał już swoje zdanie na temat projektu budowy tego przedsięwzięcia. Przypomnijmy, że poprzedni rząd planował stworzyć Centralny Port Komunikacyjny w Baranowie pod Łodzią. Miał być to planowany węzeł transportowy oparty na węzłach lotniczych i kolejowych (sieć szybkich kolei). Docelowo miałby obsługiwać 45 milionów osób rocznie.

- Możemy wybudować coś pięknego, fajnego, mi to nie przeszkadza, ale to nie jest takie proste, jak się wszystkim wydaje. Przy okazji CPK słyszę, że zrobiliby kolej. Powinniśmy mieć fantastyczną kolej, wtedy cały transport można by było ustawić na szyny. Politycy lubią obiecywać. Jak CPK pójdzie do przodu, to kto będzie ojcem sukcesu? Wydano już 2,5 mld złotych. To wszystko ma to powstać niby w cztery lata, jak sam Stadion Narodowy tyle budowano. Mam tyle znaków zapytania dotyczących tego przedsięwzięcia - mówił Zbigniew Boniek.

Były prezes PZPN po raz kolejny na swoim profilu na X odniósł się do tematu CPK. Tym razem chodziło o ostatnie ustalenia dotyczące niedawnej promocji tego projektu. Według audytu pełnomocnika rządu Macieja Laska na CPK już wydano kwotę 2,7 mld zł, z czego wiele milionów popłynęło na cele propagandowe. Jak czytamy, w artykule "Gazety Wyborczej", "do prasy lokalnej w 2023 r. trafiło z CPK 92 tys. zł, z czego ponad połowę (55 tys. zł) otrzymał jeden kwartalnik "Apostoł Miłosierdzia Bożego". Wydaje go zakon pallotynów. - Zaiste ciekawy wybór, żeby się chwalić swoimi dokonaniami - zżymał się nowy pełnomocnik rządu".

Temat katolickiego pisma poniósł się także na platformie X. Panie Marcinie Horało, wytłumacz mi proszę swój proces myślowy, który sprawił, że zlecił Pan reklamę CPK w kwartalniku „Apostoł Miłosierdzia Bożego" I to za 50 000 zł - napisał jeden z użytkowników.

To właśnie jego wpis podał dalej Boniek. Opatrzył go wymownym komentarzem. - A ja jako stary katolik nawet nie wiedziałem, że istnieje taki kwartalnik, co za błąd jutro robię prenumeratę (pisownia oryginalna) - napisał szyderczo były prezes PZPN.