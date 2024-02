Małżeństwo Rzeźniczaka się rozpada? Piłkarz przerywa milczenie

Po związkach z Eweliną Ślotałą, Edytą Zając, Magdaleną Stępień i Eweliną Taraszkiewicz Jakub Rzeźniczak wziął ślub z Pauliną Nowicką, która przejęła jego nazwisko. Do tej pory każda z relacji piłkarza kończyła się medialnymi konfliktami, a sam zawodnik Kotwicy Kołobrzeg nie przebierał w słowach, wspominając byłe partnerki. Poruszenie wywołały jego słowa z programu "Dzień Dobry TVN". - Nie mam z córką kontaktu. To moja decyzja. Nie chcę do tego wracać, powiedziałem już wszystko. Nie czuję więzi po tym wszystkim, jak to się wydarzyło, jak to się stało - mówił Rzeźniczak o relacjach z córką z poprzedniego związku, co mocno przeżyła matka dziewczynki, czyli Taraszkiewicz.

Kolejny związek Rzeźniczaka legnie w gruzach? Piłkarz odpowiedział na plotki

Ostatnio fani i internauci zaczęli snuć teorie, że w obecnym małżeństwie Jakuba Rzeźniczaka również nie dzieje się dobrze. Zauważyli oni, że 37-latek reagował "lajkami" na komentarze, które obrażały jego żonę. Oprócz tego para, która często pokazywała mnóstwo zdjęć w mediach społecznościowych, w ostatnim czasie nieco zmniejszyła aktywność w internecie. Wszystko to sprawiło, że media coraz częściej zaczęły pisać o kryzysie w związku Rzeźniczaków.

Z piłkarzem skontaktował się portal pudelek.pl, który wprost zapytał, jak wyglądają jego relacje z żoną. " U nas wszystko doskonale. Pozdrawiamy wszystkich" - odpisał w wiadomości. Zapytano też o wspomniane reakcje na komentarze uderzające Paulinę Rzeźniczak. W tym temacie 37-latek stwierdził, że nie reagował "lajkami", tylko roześmianymi emotikonami. W taki sposób chciał wyśmiać słowa hejterów.

"Aż sprawdziłem, bo wyśmiewałem kilka komentarzy obrażających moją żonę, więc prosiłbym o niemanipulowanie faktami. I jest ikona wyśmiewania komentarza smutnych ludzi" - dodał były obrońca Legii Warszawa.

Związkowe problemy to nie jedyne kłopoty, w jakie ostatnio wpadł Jakub Rzeźniczak. W połowie stycznia na jego kontrowersyjne wypowiedzi surowo postanowił zareagować II-ligowy klub, w którym występuje. "Kotwica wskazała w piśmie datowanym na 9 stycznia 2024 r., że Rzeźniczak w sposób rażący naruszył postanowienia Kodeksu Etycznego Polskiego Związku Piłki Nożnej (zasadę etyki piłkarskiej, fair play, szacunku, życzliwości, a także zachowania poczucia godności), a także w sposób rażący naruszył postanowienia kontraktu" - przekazała w oświadczeniu Kotwica Kołobrzeg, która chciała jednostronnie wypowiedzieć umowę zawodnika. Mimo to kontrakt Rzeźniczaka najprawdopodobniej nie został jeszcze rozwiązany, a sprawą zajmie się Piłkarski Sąd Polubowny.