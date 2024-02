Lewandowska zobaczyła, co robi partnerka Ronaldo. Nie mogła się powstrzymać

Georgina Rodriguez jest w związku z Cristiano Ronaldo. Para poznała się w 2016 roku, kiedy pochodząca z Argentyny influencerka pracowała dla Gucciego. Od tamtego momentu Rodriguez cieszy się ogromną popularnością w mediach społecznościowych. Aktualnie obserwuje ją ponad 57,1 mln użytkowników. Z kolei Anna i Robert Lewandowscy poznali się w 2007 roku, a po sześciu latach zdecydowali się na ślub. Małżeństwo doczekało się dwóch córeczek. Żona kapitana reprezentacji Polski teraz spełnia się jako trenerka fitness i bizneswoman. W przeszłości uprawiała karate.

Lewandowscy przenieśli się do Hiszpanii w lipcu 2022 roku. Było to spowodowane transferem doświadczonego napastnika z Bayernu Monachium do FC Barcelony. Anna doskonale odnalazła się w nowym środowisku, a nawet zaczęła odkryła swoją nową pasję. Mianowicie, chodzi o taniec Bachata, na którego lekcje regularnie uczęszcza. Bachata to niezwykle zmysłowy taniec, wywodzący się z Karaibów. Jego charakterystycznymi cechami są: bliskie położenie partnerów względem siebie, płynne ruchy ciała, kołyszące się biodra i nogi zgięte w kolanach.

Lewandowska często chwali się filmikami z lekcji bachaty. Co na to jej mąż? - Próbowałem też tańczyć bachatę. Jest to fajne, ale nie jestem w tym mistrzem. Kiedy zobaczyłem, jak Ania zaczęła tańczyć... - przyznał Lewandowski w wywiadzie dla Foot Trucka.

Georgina Rodriguez na lekcji bachaty. Anna Lewandowska zareagowała

Okazuje się, że trenerka fitness nie jest jedyną żoną piłkarza, która trenuje ten taniec. W piątek Georgina Rodriguez opublikowała na Instagramie nagranie z lekcji bachaty. "Bachata w Rijadzie. Dziękuję nauczycielom za przybycie, aby dać mi szczęście i rytm" - napisała.

Lewandowska nie przeszła obojętnie obok nagrania partnerki Ronaldo. Udostępniła jej wpis i pokusiła się o ocenienie jej występu. "Georgina też tańczy bachatę. Świetna praca nóg i taniec z partnerem. Niesamowicie piękna" - napisała.

Georgina Rodriguez na lekcji bachaty. Anna Lewandowska zareagowała Screen/Instagram @annalewandowska

To nie pierwszy raz, kiedy ukochana Cristiano Ronaldo tańczy bachatę. W maju zeszłego roku także pochwaliła się nagraniem z tego zmysłowego tańca.