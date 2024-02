Rosyjski dziennikarz sportowy płacze po Nawalnym. "Był nadzieją"

Aleksiej Nawalny był więźniem politycznym. Świat zarzuca Kremlowi, że zamordował największego przeciwnika politycznego Putina.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Dziennikarz ubolewa po śmierci Nawalnego

Śmierć Aleksieja Nawalnego pokazuje, że Władimir Putin nie cofnie się przed niczym, żeby zachować władzę i usunąć m.in. prodemokratyczną konkurencję, którą traktuje jako bardzo poważne zagrożenie.

Żona zmarłego opozycjonisty apelowała: - Chcę wezwać całą społeczność międzynarodową. Musimy razem walczyć przeciwko temu złu. Musimy walczyć z tym przerażającym reżimem w Rosji. Nie wiem, czy możemy wierzyć strasznym doniesieniom z Rosji. Nie można wierzyć Putinowi i jego ludziom, bo kłamią cały czas. Jeśli jednak to prawda, to chcę powiedzieć winnym, że poniosą konsekwencje za to, co zrobili z moim krajem, moją rodziną i moim mężem. Zostaną doprowadzeni przed wymiar sprawiedliwości i ten dzień nadejdzie szybko.

Z powyższymi słowami Julii Nawalnej, które padły w Monachium podczas konferencji nt. bezpieczeństwa, w pełni zgadza się Aleksandr Szmurnow, 55-letni rosyjski dziennikarz sportowy. Przez lata komentował na antenie MatchTV mecze piłki nożnej i tenisa. Całkowicie potępiał rosyjską agresję na Ukrainę, na znak protestu wyjechał z kraju. Był w Ameryce Południowej, dziś kursuje między Francją a Cyprem.

Zdaniem Szmurnowa rosyjska część społeczeństwa, która nie popiera Putina, straciła kogoś więcej niż człowieka i polityka.

- Aleksiej Nawalny to był nie tylko polityk. To był człowiek odważny, miły, o szerokich horyzontach. Utrzymywał w nas nadzieję, nawet gdy był w więzieniu, gdzie zmarł, że ten koszmar kiedyś się skończy. Była w nas ta nadzieja, że Rosja odzyska ludzką twarz, opierając swoją przyszłość na tym wspaniałym człowieku. W tym momencie jest już niestety jasne, że nasza nadzieja, podobnie jak sam Aleksiej Nawalny, została zniszczona. Przerażające jest to, że Putin zniszczył człowieka, który był nadzieją dla tak bardzo wielu Rosjan. Proszę, zacytujcie słowa żony Nawalnego, Julii. Ona w Monachium wyraziła to, co czujemy jeszcze dokładniej - stwierdził dziennikarz w rozmowie z WP SportoweFakty.

Szmurnow sam w przeszłości nazywał Putina bandytą.

Aleksiej Nawalny był liderem rosyjskiej opozycji. W 2020 r. został otruty środkiem trującym z grupy nowiczoków, cudem to przeżył. Odpowiedzialna za atak na opozycjonistę była rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa. W zeszłym roku wezwał Putina do zakończenia aneksji Krymu, oddania go Ukrainie i wypłacenia reparacji.