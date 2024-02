Medalistka IO wpadła w pułapkę. Jej narzeczony okazał się kobietą. Pójdzie do więzienia

Nam Hyun-hee przez lata była gwiazdą koreańskiej szermierki. W 2005 r. zdobyła złoty medal mistrzostw świata w Lipsku w zawodach drużynowych. Największe sukcesy indywidualne odniosła za to na igrzyskach olimpijskich. Najpierw w 2008 r. w Pekinie wywalczyła srebro we florecie, a cztery lata później przywiozła brąz z Londynu. Teraz w wieku 42-lat prowadzi własną szkołę szermierki w prestiżowej dzielnicy Seulu. Pod koniec ubiegłego roku niespodziewanie trafiła na pierwsze strony koreańskich gazet.

Wszystko przez związek z 15 lat młodszym Jeonem Cheong-jo. Jak donosi portal channelnewsasia.com, 27-latek przedstawiał się jako syn bogatej rodziny, która zbiła fortunę na prowadzeniu potężnej sieci kasyn. W rzeczywistości okazał się zwykłym oszustem. W listopadzie ubiegłego roku został aresztowany pod zarzutem rozlicznych kradzieży. Jeon zdobywał kontakty z bogatymi ludźmi i namawiał ich do podejrzanych inwestycji. W ten sposób w okresie od kwietnia 2022 r. do października ubiegłego roku wyłudził 3 miliardy wonów, czyli aż 8,8 mln zł od co najmniej 27 osób.

Sprawa trafiła przed sąd i wówczas okazało się, że Jeon już wcześniej był karany za oszustwa. Mało tego, z oficjalnych dokumentów wyszło, że formalnie jest... kobietą. W przeszłości przeszedł operację zmiany płci i nawet nie poinformował o tym swojej narzeczonej. Do internetu wyciekły wówczas wiadomości, które wymieniali między sobą Nam i Jeon, w których była florecistka nie wiedziała, jak się do niego zwracać. Szybko stały się one obiektem kpin i zaczęły powstawać z nich memy.

Nam zerwała zaręczyny zaledwie po miesiącu i utrzymywała, że nie wiedziała o oszustwach partnera. W środę koreański sąd skazał go na 12 lat więzienia. Teraz zajmie się potencjalnym współudziałem w oszustwie jego byłej narzeczonej. Z pieniędzy Jeona była sportsmenka kupiła sobie nowego Bentleya oraz spłaciła część zaciągniętych pożyczek. Otrzymała też wiele luksusowych torebek, które już zostały skonfiskowane.