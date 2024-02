Niewiarygodna zmiana. Gwiazda Realu i Arsenalu nie do poznania [WIDEO]

Przełomowym momentem w karierze Mesuta Oezila był 2010 rok, kiedy to po solidnym mundialu w RPA z niemieckiego Werderu Brema za 18 milionów euro wykupił go Real Madryt. Wówczas trenerem hiszpańskiej drużyny był Jose Mourinho, który cenił sobie jakość Niemca na pozycji ofensywnego pomocnika. Oezil szybko stał się jedną z gwiazd Realu, gdzie spędził trzy lata, strzelił 27 bramek i zanotował aż 81 asyst w 159 spotkaniach.

Oezil nie próżnował na siłowni. Tak wygląda niecały rok po zakończeniu kariery

We wrześniu 2013 roku Mesut Oezil przeszedł do Arsenalu za kwotę 47 milionów euro. Wcześniej nie miał zbyt dobrych relacji z władzami Realu, a w kolejne konflikty wchodził także w angielskim zespole. Początek Niemca w Arsenalu był jednak kapitalny - Oezil bił rekordy asyst oraz wyróżniał się boiskową inteligencją. W mediach społecznościowych do tej pory krąży mnóstwo filmików z fenomenalnych podań 92-krotnego reprezentanta Niemiec, który na każdym kroku popisywał się wyjątkową techniką.

Po rozstaniu z Arsenalem Mesut Oezil zagrał jeszcze w tureckich Fenerbahce oraz Basaksehir, a w marcu 2023 roku niespodziewanie zakończył karierę w wieku 34 lat. "Po głębokich przemyśleniach ogłaszam natychmiastowe odejście na emeryturę. Miałem zaszczyt być zawodowym piłkarzem przez prawie 17 lat i jestem niesamowicie wdzięczny za tę szansę. Ale w ostatnich tygodniach i miesiącach, kiedy doznałem również kontuzji, stało się coraz bardziej jasne, że nadszedł czas, aby opuścić wielką scenę futbolu" - pisał wówczas były piłkarz Realu Madryt.

Po zawieszeniu butów na kołek Oezil znalazł czas na wiele przyjemności, ale i również systematyczną pracę na siłowni. W ostatnich miesiącach Niemiec skrupulatnie uczęszczał na treningi, w efekcie czego obecnie może pochwalić się bardzo umięśnioną sylwetką. Wielu kibiców jest w szoku, ponieważ zapamiętali Oezila jako szczupłego, mierzącego 180 cm pomocnika, którego nikt nie posądziłby o nadmierne korzystanie z siłowni. Tymczasem 35-latek zaskoczył wielu z nich.

W mediach społecznościowych pojawiło się wideo, na którym Mesut Oezil pręży muskuły i popisuje się fizycznymi możliwościami. "Nie wierzę w jego przemianę", "Ale siłacz". "Niemiecka maszyna", "Wygląda trochę jak Hulk" - pisali fani w komentarzach.