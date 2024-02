Sprzeczne wersje polityków PO. "Jak w normalnym państwie"

Finansowanie klubów sportowych przez spółki Skarbu Państwa jest dosyć powszechnym zjawiskiem w polskim sporcie. Jednocześnie budzi to spore kontrowersje, choćby w żużlu, gdzie niektórzy zarzucali faworyzowanie m.in. Motoru Lublin. Po zmianie władzy sytuacja miała ulec zmianie, ale nic nie jest przesądzone.

REKLAMA

Zobacz wideo Skoki do wody. Robert Łukaszewicz z kwalifikacją olimpijską! "Moje marzenie sportowe się spełniło"

Co dalej z finansowaniem żużla przez spółki Skarbu Państwa? Dwugłos wśród polityków PO

Za zmianą sposobu finansowania sportu przez państwowe spółki opowiedział się m.in. senator Władysław Komarnicki z Platformy Obywatelskiej. - Nie może być tak, że jeden klub z publicznych pieniędzy dostaje fortunę, a inny cukierki, bo tak sobie zdecydował jakiś minister. Mam nadzieję, że nowa władza ukróci te procedery - zapowiadał. W ty celu spotkał się nawet z ministrem sportu Sławomirem Nitrasem, a potem przekonywał, że zmiany są realne.

Zupełnie inne stanowisko w tej sprawie przedstawił poseł PO Robert Dowhan w programie "Magazyn PGE Ekstraligi" portalu WP SportoweFakty. - Nie słyszałem, by ktokolwiek w parlamencie próbował wywrócić do góry nogami to, co zostało ustalone rok, dwa czy trzy lata temu. A dodam, że jestem też członkiem komisji sportu. Tam takich rozmów też nie było. Nikt nie podważał tego, co zostało zawarte. Nikt nie mówił też o przyszłości finansowania klubów sportowych przez spółki skarbu państwa, w tym o sytuacji klubów żużlowych - powiedział.

Poseł nie wykluczył, że w przyszłości państwowe spółki będą wpłacać pieniądze do kasy ligi, tak jak to robią nadawcy telewizyjni. Dodał, że przy podpisywaniu umów firmy biorą pod uwagę różne czynniki, m.in. to, w którym regionie działają i z tego mogą wynikać różnice w kwotach. A zapytany o spotkanie Komarnickiego z Nitrasem odpowiedział, że minister nie zajmuje się działaniami marketingowymi spółek Skarbu Państwa.

Władysław Komarnicki odpowiedział Robertowi Dowhanowi. "Liczy się dla mnie zdanie ministra"

Z czasem senator odniósł się do słów Dowhana. Wyraźnie zaznaczył przy tym swoje stanowisko. - Zapewniam, że rozmawiałem z ministrem sportu. Głęboko wierzę, że kwestia spółek skarbu państwa zostanie uregulowana i zacznie funkcjonować jak w normalnym kraju. Liczy się dla mnie zdanie ministra, a nie Roberta Dowhana - podsumował.