Najman kontra Boniek. Podgrzali atmosferę [WIDEO]

"Starcie gigantów" - tak zapowiedziano starcie Bońka z Najmanem. "Spokojnie, nic w ringu. Słabszych nie biję. Jest inny pomysł. Szczegóły w 2024 roku" - komentował były prezes PZPN. Niedługo później zawodnik Clout MMA wyjawił konkretne zasady ich konfrontacji. - Wszystko wskazuje na to, że to będzie rywalizacja speedrowerowa, czyli żużel na rowerach, na tym mniejszym torze, ale nie we dwóch, tylko w czterech. (...) Będzie rozegrany turniej - cztery wyścigi, każdy jedzie z innego pola. Cztery okrążenia, będą normalne bandy. Tam normalnie mogą się kości łamać, grzechotać - zdradził.

Najman pokazał, jak trenuje i zaczepił Bońka. Błyskawiczna kontra

Od tamtej pory panowie co jakiś czas zaczepiają się w mediach społecznościowych. - Zbyszku, czy Ty się ruszasz? Robisz coś? Mam nadzieję, że Ty nie zasypujesz gruszek w popiele - mówił Najman w wideo opublikowanym w niedzielę 21 stycznia. Dodatkowo zasugerował 67-latkowi pożyczenie motocykla od Tomasza Golloba. - Trzeba się przygotować i ustrzelić "Niedźwiedzia z Częstochowy". To nie jest łatwy temat, bo gatunek bardzo niebezpieczny" - odpowiedział Boniek.

Po raz kolejny Najman zaczepił przyszłego rywala w nocy ze środy na czwartek. "Na Zbigniewa Bońka trzeba trenować. To nie byle freakfighter, to naprawdę mocny gość - napisał, publikując materiał wideo, podczas którego widać, jak trenuje jazdę na motocyklu na... lodowisku. Błyskawicznie został skontrowany. "Im więcej trenujesz, tym ładniej przegrasz" - wypalił prześmiewczo wiceprezydent UEFA.

Nie minęło dużo czasu, a Boniek opublikował kolejny wpis na Twitterze. "Na razie od czasu do czasu robię to Marcin" - stwierdził, zamieszczając fragment artykułu jednej z włoskich gazet, który dotyczył jego jazdy konno. "W tych wyścigach jest więcej adrenaliny, niż na meczach piłki nożnej. To mnie dopełnia i jest schronieniem mojej duszy. Włoska hodowla jest doskonała" - czytamy.

Przed pojedynkiem z Bońkiem Najmana czeka jednak dużo ważniejsze starcie, ponieważ jego najbliższym rywalem w klatce będzie Jacek Murański. "Czas rozstrzygnąć największy konflikt w historii freak-fightów. I to w najbrutalniejszej możliwej formule! (...) Odwieczni wrogowie zmierzą się w formule DIRTY STREET BOXING" - tak opisuje tę konfrontację organizacja Clout MMA.