Wyleciała z TVP, teraz w końcu zabrała głos. Ale wiadomość

Zmiany w TVP dotykają przede wszystkim serwisów informacyjnych, ale powoli zmieniają się też dziennikarze zajmujący się innymi dziedzinami. W TVP Sport jest nowy szef - były rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. Do redakcji sportowej wrócił też Dariusz Szpakowski. Długo nie było też jasne, jaka przyszłość czeka Przemysława Babiarza.

Większych wątpliwości rządzący telewizją nie mieli w stosunku do Małgorzaty Tomaszewskiej. Pod koniec stycznia portal Wirtualne Media poinformował, że wszyscy prowadzący "Pytania na śniadanie" - wśród nich Tomaszewska - zostali zwolnieni z pracy. Ta decyzja wywołała kontrowersje, bo dziennikarka była już wtedy w zaawansowanej ciąży. Ona sama unikała komentowania tej sytuacji - stwierdzała jedynie, że skupia się na ciąży. Głos zabrał za to jej ojciec, Jan Tomaszewski. Zwolnienie córki podsumował krótko. - Praca nie jest najważniejsza - dzisiaj jest, a jutro jej nie ma, różnie to bywa.

Sama Tomaszewska wciąż unika jednak wypowiadania się w tym temacie. W jej mediach społecznościowych pojawiają się przede wszystkim informacje dotyczące przebiegu ciąży. Dziś przekazała fanom dobrą wiadomość.

"To dla mnie wyjątkowe walentynki! Dziś rozpoczynamy 38. tydzień ciąży! Nasza radość jest tym większa, że nie było pewne, czy do niego dotrwamy. Ale nie o tym - dziś chciałabym wysłać Wam moc walentynkowych życzeń! Przede wszystkim prawdziwej i szczerej miłości" - napisała dziennikarka w mediach społecznościowych.

Obserwujący profil byłej prezenterki TVP byli zachwyceni. W komentarzach przesłali prezenterce ciepłe słowa i życzenia. Małgorzata Tomaszewska spodziewa się córki. Prezenterka ma już jedno dziecko - syna o imieniu Enzo.