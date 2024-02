Wielka burza. Żona posła PiS natychmiast reaguje. "To wygląda fatalnie"

Jeszcze nie tak dawno Marianna Schreiber dementowała zamiar występowania we freak-fightach. Pod koniec roku żona polityka PiS zmieniła jednak zdanie i zadebiutowała w Clout MMA. W grudniowej walce pokonała Monikę Laskowską.

Marianna Schreiber zmierzy się z "Gochą Magical" na Clout MMA? Dementuje

W środę rano media obiegła informacja, że kolejną przeciwniczką Marianny Schreiber na Clout MMA będzie Małgorzata "Gocha Magical" Zwierzyniecka. "SCHREIBER po ostatniej wygranej z NAJLEPSZĄ POLSKĄ DZIENNIKARKĄ została koronowana na KRÓLOWĄ polskich freak-fighterek. Marianna celuje w UFC, ale zanim spełni te marzenia ma do pokonania jeszcze kilka rywalek" - przekazali organizatorzy i oficjalnie poinformowali o walce Schreiber ze Zwierzyniecką.

Żona polityka PiS-u już kilkanaście minut później zdementowała te informacje za pośrednictwem mediów społecznościowych. "O matko! Co tu się dzieje? Jaka walka z GOHĄ?! Nie wiem w co jestem wplątywana, ale nie ma takiego tematu - muszę to szybko wyjaśnić, bo wiem, że to wygląda fatalnie. Jak tylko dodzwonię się do kogoś z federacji to Was poinformuję o co tutaj chodzi. Bądźmy razem na bieżąco" - napisała na platformie X.

Nieco ponad godzinę później Schreiber dodała kolejny wpis. "JESTEM ZAŁAMANA! Nie wiem czy jest w ogóle sens cokolwiek pisać. Cały czas byłam przekonana, że będę walczyła z Danielem Magicalem. To miała być pierwsza taka walka w historii. Prawdziwe zderzenie dobra ze złem. Byłam pewna, że podpisałam kontrakt na walkę z Danielem, bo to z nim chciałam walczyć. Ja się NIE ZGADZAM na to zestawienie" - przekazała.

Według organizatorów walka obu pań miałaby odbyć się na najbliższej gali Clout MMA w łódzkiej Atlas Arenie. Zaplanowano ją na 9 marca. W walce wieczoru Lexy Chaplin zmierzy się z Martą "Linkimaster" Linkiewicz, a ciekawym pojedynkiem będzie też starcie Marcina Najmana z Jackiem Murańskim. Odbędą się także pojedynki m.in. Dawida "Crazy" Załęckiego z Patrykiem "Wielkim Bu" Masiakiem, czy też Adriana Ciosa z Pawłem "Prezesem FEN" Jóźwiakiem.