Były reprezentant Polski zabrał głos ws. CPK. W komentarzach aż wrze

Centralny Port Komunikacyjny to projekt, który jakiś czas temu zaproponowali politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze za kadencji poprzedniej władzy był to "palący temat" w opinii publicznej. CPK miałby być dużym lotniskiem między Łodzią a Warszawą. Po zmianie władzy w dalszym ciągu trwa debata na ten temat, a nowy rząd nie zdecydował jeszcze, co dalej z projektem.

Co dalej z CPK? Radosław Matusiak zabrał głos. "Czy...?"

Niedawno na temat CPK wypowiedział się Zbigniew Boniek, który dał do zrozumienia, że nie jest zwolennikiem budowy portu. Do sprawy odniósł się teraz także inny były piłkarz - Radosław Matusiak. Postawił jedno, ale kluczowe w całej dyskusji pytanie.

"Czytam o tym CPK. Jedni są za, inni przeciw. Dla mnie pytanie najważniejsze, czy nas zwyczajnie na to stać w tym momencie. Deficyt największy w historii. Socjale rozdmuchane. Niemcy budowali nowy Tegel kilkanaście lat dłużej niż przewidywali i koszt też był dużo wyższy" - napisał na platformie X i dodał: "A to Niemcy, którym zwykle takie sprawy idą lepiej niż innym".

W komentarzach pod wpisem nieco zawrzało. Internauci dość sceptycznie odnieśli się do słów byłego piłkarza. "Stać", "To, że Niemcowi się nie udało nie powinno stanowić dla nas argumentu! Głowa do góry i do przodu, po swoje", "Nie stać nas na ósme lotnisko w Europie???!! to kim my mamy byc!!!" - czytamy.

Sam Matusiak po końcu kariery jest dość aktywny w mediach społecznościowych i nie stroni także od polityki. Ponadto prowadzi kilka własnych biznesów m.in. agroturystykę w Bieszczadach czy też blog kulinarny. Na boiskach zasłynął m.in. z pięknej bramki w meczu Polska - Belgia w eliminacjach do Euro 2008, czy też występów w w ŁKS-ie i Widzewie Łódź, GKS-ie Bełchatów, włoskim Palermo czy też holenderskim Heerenveen. W 2012 roku zakończył karierę.