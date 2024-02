100-latek wziął udział w MŚ. Medale zdobywał już w 1951 roku [WIDEO]

Taghi Askari sięgał po srebrny i brązowy medal na pierwszych w historii Igrzyskach Azjatyckich w 1951 roku. Na koncie ma również wiele tytułów krajowych. Od tamtej pory minęło ponad 70 lat, ale mężczyzna nie stracił pasji do sportu. Obecnie ma już 100 lat i nadal bierze udział w zawodach.

Taghi Askari skoczył do wody w wieku 100 lat. "Nurkowanie jest moją pasją"

Niedawno Askari był gościem na mistrzostwach świata w pływaniu, które rozpoczęły się w piątek w Dosze. W ich trakcie Irańczyk oddał pokazowy skok do wody. Publiczność była pod wrażeniem wyczynu stulatka, który następnie otrzymał złoty medal. Mężczyzna nie krył przy tym wzruszenia.

Askari rozpoczął przygodę ze skokami do wody na basenie w pobliżu swojego domu. - Nurkowanie jest moją pasją, odkąd byłem nastolatkiem. Zawsze to kochałem. Od 1951 roku do chwili obecnej nic się nie zmieniło. Ostatnie mistrzostwa, w których brałem udział, miały miejsce, gdy miałem 41 lat. Zdobyłem złoty medal na szczeblu krajowym, a potem pożegnałem się ze sportem - powiedział w rozmowie z World Aquatics.

Następnie stwierdził, że dyscyplina bardzo się zmieniła w ciągu lat. Zrezygnował z występów, ponieważ nie był w stanie równać się z chińskimi zawodnikami, którzy w latach 70. zaczęli rywalizować w zawodach i wynieśli je na wyższy poziom. - Po prostu nie mogliśmy ich dogonić, ponieważ pozostaliśmy na tym samym poziomie, na którym rozpoczęliśmy - dodał.

Askari nie zamierza jednak poprzestawać jedynie na pokazowym skoku. Irańczyk weźmie udział w mistrzostwach świata weteranów, które odbędą się niedługo po głównym turnieju. Będzie najstarszym uczestnikiem na tych zawodach.