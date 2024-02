Ukradli pomnik legendy sportu. Policja już ma pierwszego złoczyńcę

Niedawno w stanie Kansas kilku mężczyzn ukradło pomnik legendarnego baseballisty Jackie Robinsona. Sprawcy ucięli statuę, pozostawiając jedynie stopy. Policja szybko namierzyła jednego ze sprawców dzięki kamerom monitoringu. "The Guardian" przekazał, że złodziej został zatrzymany i usłyszał już zarzuty kradzieży. - To dopiero pierwsze aresztowania w tej sprawie i wkrótce nastąpią kolejne - zapewnia szef miejscowej policji.

