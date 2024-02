Minister sportu ogłosił, że ten projekt to dla niego absolutny priorytet

Dokładnie dwa miesiące temu doszło do oficjalnego zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. Nowym ministrem sportu został Sławomir Nitras, który zastąpił Danutę Dmowską-Andrzejuk. W styczniu nowy minister spotkał się m.in. z Cezarym Kuleszą i rozmawiał o budowie ośrodka w Otwocku.Zapowiedział też dofinansowanie budowy ośrodka treningowego Widzewa Łódź.

Sławomir Nitras odbył ważne rozmowy. "Priorytet"

Nitras jest także bardzo aktywnym ministrem w mediach społecznościowych i regularnie dzieli się tym, co robi na co dzień. We wtorek odbył spotkanie z przedstawicielami Akademickiego Związku Sportowego (AZS) i zamieścił w sieci krótki filmik podsumowujący.

"Dziękuję za spotkanie z AZS. Sport musi wrócić na uczelnie wyższe. Postaram się w tym pomóc. Jest to mój absolutny priorytet" - czytamy na profilu Nitrasa na platformie X. Tym samym polityk zasugerował, co będzie dla niego najważniejsze w najbliższym czasie.

Choć obecnie na uczelniach studenci uczestniczą w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego, a chętni mogą być członkami akademickich klubów, to nie cieszy się to dużym zainteresowaniem. Ponadto kluby akademickie nie zawsze są w dobrej sytuacji finansowej. Sławomir Nitras chce to zmienić.

Organizacja, jaką jest Akademicki Związek Sportowy, została założona w 1909 roku. Obecnie zrzesza około 50 tysięcy osób na ponad 200 uczelniach w całym kraju. Co ciekawe, około 25 proc. reprezentantów Polski na igrzyskach olimpijskich (letnich i zimowych) to członkowie AZS-u. Ministerstwo chciałoby te liczby poprawić.