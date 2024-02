Piłkarz wyklęty wykorzystuje drugą szansę. Wraca do normalności

W ostatnim dniu zeszłorocznego letniego okna transferowego Mason Greenwood został wypożyczony z Manchesteru United do Getafe, choć klub z Old Trafford rozważał również rozwiązanie umowy. Wszystko przez wielki skandal obyczajowy z udziałem Anglika. W styczniu 2022 roku zawodnik został oskarżony przez swoją partnerkę Harriet Robson o próbę gwałtu oraz fizyczną i psychiczną przemoc. Sprawa wylądowała w sądzie, jednak ostatecznie kobieta w lutym wycofała zarzuty, przez co nie doszło do rozprawy.

Mason Greenwood złożył życzenia partnerce. "Dla najlepszej mamy"

Mimo to Manchester United zastosował wobec swojego zawodnika rygorystyczne kary, w wyniku czego Mason Greenwood pożegnał się z piłką na kilkanaście miesięcy. Obecnie wydaje się, że 21-letni Anglik powoli wraca do normalnego życia, a jego relacje z Harriet Robson nie są już skrajnie burzliwe. W poniedziałek Greenwood na profilu Instagram złożył życzenia partnerce, nazywając ją "najlepszą mamą".

Greenwood screen https://www.instagram.com/stories/masongreenwood/

"Wszystkiego najlepszego dla najlepszej mamy. Kocham cię" - napisał piłkarz, dodając zdjęcie u boku partnerki oraz fotografię, na której widać ich córkę. Wszystko wskazuje na to, że związkowe skandale i problemy 21-latka poszły w niepamięć. Z pewnością w powrocie do normalności pomogła mu przeprowadzka do Hiszpanii. Greenwood niejednokrotnie przyznawał, że został bardzo ciepło przyjęty przez klub.

- Teraz wszystko jest w porządku, dosyć szybko się zaaklimatyzowałem. Moi koledzy z drużyny wzięli mnie pod swoje skrzydła i odkąd tu przyszedłem, jestem szczęśliwy z gry, treningów i życia. Kibice wiele dla mnie znaczą. Najlepsze uczucie jak dotąd to moment, w którym strzeliłem swojego pierwszego gola w Getafe, to wiele dla mnie znaczyło - mówił piłkarz cytowany przez "The Sun".

W listopadzie Mason Greenwood popisał się kapitalnym golem w meczu z Almerią, po którym jego drużyna doprowadziła do wyrównania, a następnie wygrała 2:1. Łącznie we wszystkich rozgrywkach obecnego sezonu Anglik zagrał w barwach Getafe w 23 meczach, w których strzelił siedem bramek i zanotował pięć asyst.