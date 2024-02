Ukraina prosi MKOl o śledztwo w sprawie Rosjan. Padły konkretne nazwiska

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął decyzję o warunkowym dopuszczeniu sportowców z Rosji i Białorusi do startu w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Mieliby wystąpić w Paryżu pod neutralną flagą pod warunkiem, że nie mają żadnych powiązań z armią i nie popierają wojny z Ukrainą. To temat wywołujący mnóstwo kontrowersji. W zeszłym tygodniu Komitet Olimpijski Ukrainy wysłał list do MKOl w sprawie konkretnych sportowców.

Ukraina prosi MKOl. Chodzi o konkretnych rosyjskich i białoruskich sportowców

Według informacji, które przekazał portal Inside The Game, Komitet Olimpijski Ukrainy wysłał w zeszłym tygodniu list do przewodniczącego MKOl Thomasa Bacha. Poprosił o zbadanie zachowania rosyjskich i białoruskich sportowców przed igrzyskami, twierdząc, że nie spełnili oni narzuconych warunków i "wspierają agresję przeciwko Ukrainie".

Portal opublikował fragment listu UKO do Bacha: - Szanowny Panie Prezydencie. W imieniu NOK Ukrainy i ukraińskiej społeczności sportowej chciałbym ponownie wyrazić naszą ogromną wdzięczność dla Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego za ich ciągłe wsparcie dla ukraińskich sportowców i ukraińskiego sportu. Chciałbym jeszcze raz zwrócić się do Pana w sprawie potencjalnego udziału indywidualnych neutralnych sportowców posiadających rosyjskie i białoruskie paszporty, w szczególności tych rywalizujących w zapasach, potencjalnego udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku oraz zgodności z zalecanymi przez MKOl warunkami udziału - napisano.

Ukraiński Komitet Olimpijski dodaje, że podczas mistrzostw świata w zapasach, które odbyły się w ubiegłym roku, niektórzy z zawodników nie spełniali wymagań MKOl, a zostali dopuszczeni do udziału. - Jak już informowaliśmy w naszym ostatnim liście, niektórzy z nich już zakwalifikowali się do igrzysk olimpijskich. Teraz zbliżamy się do początku drugiej rundy kwalifikacyjnej. Liczba sportowców, w przypadku których mamy obawy co do spełnienia wymagań MKOl, znacznie wzrosła - pisze UKO.

Portal Inside The Game podał nazwiska sportowców, o których sprawdzenie poprosił MKOl Ukraiński Komitet Olimpijski. Są to: