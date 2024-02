Jordan odetchnął z ulgą. Jego syn rozstał się z byłą żoną Scottiego Pippena

Michael Jordan uważany jest nie tylko za najlepszego koszykarza w historii NBA, ale również za jednego z najbardziej wpływowych sportowców w historii. W trakcie kariery Amerykanin występował tylko w dwóch zespołach - Chicago Bulls i Washington Wizards. W pierwszym z nich stał się żywą legendą. Z ekipą z Chicago Jordan sześciokrotnie sięgał po ligowe mistrzostwo, a sam pięć razy zostawał MVP rozgrywek. W 2003 roku zawodnik zakończył karierę i zajął się rozbudowywaniem biznesowego imperium.

Syn Michaeka Jordana rozstał się Larsą Pippen. Ta wiadomość ucieszy legendarnego koszykarza

Michael Jordan ma trójkę dzieci: córkę Jasminę oraz synów Jeffrey'a i Marcusa. Ostatni z wymienionych od września 2022 roku spotykał się z Larsą Pippen - byłą żoną Scottiego Pippena, który był kolegą z drużyny legendy Chicago Bulls. Kiedy Jordan dowiedział się, z kim jest związany jego syn, niemal błyskawicznie potępił decyzję Marcusa. 60-latek publicznie przyznał, że nie pochwala relacji 33-latka z 49-letnią uczestniczką amerykańskich reality show.

Mimo to Marcus Jordan nic nie robił sobie ze słów ojca i do niedawna wydawało się, że para weźmie ślub. - Czuję, że z kimś jestem. Teraz nie mam dzieci, jednak gdyby on chciał je mieć, byłabym gotowa. Uwielbiam być mamą. To jedna z moich ulubionych ról - mówiła Larsa Pippen w wywiadzie dla "E! News".

Tymczasem okazuje się, że po nieco ponad roku związku para postanowiła się rozstać. Pippen i młody Jordan usunęli z mediów społecznościowych wspólne zdjęcia oraz przestali obserwować swoje profile na Instagramie. Informację tę potwierdził magazyn "Page Six", według którego głównym powodem rozłamu są "napięte relacje" pomiędzy synem Jordana a o kilkanaście lat starszą partnerką. - Marcus powiedział, że jego ojciec żartował, mówiąc, że nie zgadza się na ten związek, ale Larsę to naprawdę upokorzyło - dodaje wymienione źródło.

Innym dowodem na zakończenie związku jest tajemnicza ankieta, którą była żona Scottiego Pippena udostępniła kilka dni temu w mediach społecznościowych. "Czy Twoi znajomi powinni jeszcze obserwować Twojego byłego?" - zapytała w niej 49-latka. Tak czy inaczej, Michael Jordan z pewnością nie rozpacza z takiego obrotu spraw.