Polska multimedalistka wreszcie to ogłosiła. Posypały się gratulacje!

Agnieszka Kobus-Zawojska to polska wioślarka, multimedalistka mistrzostw świata i Europy w rywalizacji czwórek podwójnych (obie te imprezy wygrała w 2018 roku) oraz zdobywczyni dwóch medali olimpijskich w tej konkurencji. Srebrnego w Tokio i brązowego w Rio de Janeiro.

Polska wioślarka przekazała radosną nowinę. "Najważniejszy złoty medal"

Kibice śledzący multimedalistkę w mediach społecznościowych, od kilku miesięcy doskonale wiedzieli, że wraz z Maciejem Zawojskim spodziewa się dziecka. Przez całą ciążę dzieliła się ze swoimi fanami przeżyciami z tego okresu. Kilka dni temu cieszyła się, że nadchodzi termin porodu. "Zaraz poznamy tego człowieka" - pisała i nie ukrywała, że już nie może się doczekać. "Potrenujemy razem, poszukujemy stylówki matchy-matchy i będziemy zwiedzać świat" - dodawała.

W poniedziałek 12 lutego na Instagramie sportsmenka podzieliła się z fanami radosną nowiną. To już oficjalne. Agnieszka Kobus-Zawojska i Maciej Zawojski zostali rodzicami Uli.

"Ula Zawojska, czyli najsłodsza dziewczynka. To była podróż pełna wzlotów i gorszych chwil, a dopiero się co rozpoczęła. To był jedyny nasz wyścig zakończony tym najważniejszym 'złotym medalem'. Każdy inny jest mniej istotny (...). Nasza osada się powiększyła. Płyniemy wspólnie dalej po kolejne cele" - napisała w mediach społecznościowych. W dodatku podziękowała za pomoc obsłudze Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie - "To nie ludzie, to anioły" - stwierdziła.

Świeżo upieczeni rodzice dostali liczne gratulacje od kibiców. Ciepłe słowa przesłały m.in. Monika Pyrek, czy Sandra Drabik.