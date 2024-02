Historyczny wyczyn Polaka! 32 lata czekaliśmy na taki sukces

W Dosze trwają mistrzostwa świata w pływaniu, podczas których odbywa się także rywalizacja w skokach do wody z wieży. Dobre wyniki na czempionacie premiowane są kwalifikacją olimpijską. W sobotni poranek kapitalna wiadomość spłynęła do Polski!

Robert Łukaszewicz wywalczył kwalifikację olimpijską. Pierwszy raz od 1992 roku

Robert Łukaszewicz pobił rekord życiowy w skoku do wody z wieży i zakwalifikował się do finału mistrzostw świata. Polak z dorobkiem 406,8 punktu zajął 12. miejsce. Tym samym wywalczył też kwalifikację olimpijską. Polska po 32 latach znów będzie miała na igrzyskach przedstawiciela w tej dyscyplinie!

"Po 32 latach od startu Grzegorza Kozdrańskiego w Barcelonie będziemy mieli naszego przedstawiciela na igrzyskach. Robert Łukaszewicz był dziś rewelacyjny, znakomity" - czytamy na profilu Polskiego Związku Pływackiego. "Tak proszę państwa, to nie sen - Robert jedzie do Paryża. Czapki z głów Robert. Wielkie gratulacje dla trenerów i całej naszej ekipy!" - dodano z kolei w mediach społecznościowych Stali Rzeszów, a więc klubu zawodnika.

Ostatnim Polakiem, który startował na igrzyskach olimpijskich w skoku do wody był Grzegorz Kozdrański. Miało to miejsce w 1992 roku w Barcelonie. Nie osiągnął on jednak w Hiszpanii niczego wielkiego - skacząc z trampoliny w eliminacjach odpadł po zajęciu 32. miejsca, a w skoku z wieży był 22. i również nie przebrnął eliminacji.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca, a zakończą 11 sierpnia. Rywalizacja w skokach do wody potrwa od 27 lipca.