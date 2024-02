Kwiatkowski ujawnia nowe informacje ws. Szpakowskiego. "Przekłamanie"

- Szykuję, szykuję! (na ME - przyp. red.) A czy z udziałem reprezentacji Polski? Marzę, myślę, życzę, chciałbym, choć wiem, jak trudna jest nasza sytuacja. Rozmawiamy na początku lutego, mecze są pod koniec marca, więc do tego czasu może się dużo wydarzyć i zmienić - przyznał ostatnio Dariusz Szpakowski w rozmowie z Dominikiem Wardzichowskim ze Sport.pl. Wcześniej nowy dyrektor TVP Sport również wspominał, że legendarny komentator wróci przed mikrofon podczas niemieckiego euro.

Szpakowski doradcą zarządu TVP? Jakub Kwiatkowski dementuje. "Nastąpiło przekłamanie"

Oprócz powrotu do komentowania w przestrzeni medialnej mówiło się również o innej funkcji, jaką w TVP Sport miałby objąć Dariusz Szpakowski. Ponoć 72-latek miał zostać doradcą zarządu TVP do spraw sportu oraz pewnego rodzaju "pomocnikiem" Jakuba Kwiatkowskiego. Nowy dyrektor w rozmowie z WP SportoweFakty jasno przyznał, że takie plotki nie mają zbyt wiele wspólnego z prawdą.

- Tu nastąpiło jakieś przekłamanie informacyjne, nieporozumienie, bo z tego co wiem Darek Szpakowski nigdy nie został doradcą zarządu. Mam do Darka ogromny szacunek jako komentatora, to legenda telewizji, z której nadal zamierzamy korzystać - powiedział były rzecznik prasowy PZPN, dodając, że podczas mistrzostw Europy Szpakowski nie będzie komentował meczów reprezentacji Polski. Mimo to kibice będą mogli usłyszeć głos 72-latka również podczas letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu.

- On wraca do komentowania u nas piłki, pojedzie na turniej piłkarskich mistrzostw Europy, a później pojedzie na igrzyska komentować wiosła i kajaki. Zadeklarował też, że jeśli Polacy awansują na Euro, to on nie chce komentować meczów Biało-Czerwonych. Tak jak nie komentował spotkań kadry na mundialu w Katarze - dodał Jakub Kwiatkowski.

Reprezentacja Polski powinna jechać na Euro? Szpakowski nie ma wątpliwości. "Nikt nie zabroni nam marzyć"

Niektórzy sfrustrowani kibice czy dziennikarze uważają, że po blamażu w eliminacjach reprezentacja Polski nie zasługuje na uczestnictwo w mistrzostwach Europy. Jakie zdanie w tym temacie ma Dariusz Szpakowski?

- Często dostaję pytania: panie Darku, ale po co my mamy jechać na to Euro, skoro nic nie gramy? A no po to, że mamy młodych ludzi, a dla nich możliwość zagrania na tak wielkim turnieju z Holandią, Francją czy nawet Austrią to coś nie do przecenienia. Jak się uczyć, to od najlepszych, a że sport i piłka są nieprzewidywalne, to jak już awansujemy na Euro, to nikt nie zabroni nam marzyć, nawet w tak trudnej grupie - przyznał w rozmowie ze Sport.pl.